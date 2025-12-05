أحرز بلال عطية، لاعب فريق الأهلي للشباب، هدفًا رائعًا في شباك بتروجت ضمن منافسات مواليد 2007 ببطولة الجمهورية لموسم 2025-2026.

وجاء الهدف من تسديدة خلفية مميزة، ليواصل اللاعب الشاب خطف الأنظار بفضل مستواه المميز سواء مع الأهلي أو منتخب مصر للناشئين.

وكان بلال عطية قد تألق مؤخرًا مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي أُقيمت في قطر.

وكشف مصدر لموقع "يلا كورة" عن تلقي النادي الأهلي عرضًا من نادي هانوفر الألماني لخضوع بلال عطية لفترة معايشة مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي منحت موافقة مبدئية على خروج بلال عطية لخوض فترة المعايشة. طالع التفاصيل

ويشارك فريق هانوفر في دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.