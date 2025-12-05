المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هدف خيالي قبل الطيران لألمانيا.. مهاجم الأهلي الشاب يبدع في بطولة الجمهورية (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:06 م 05/12/2025
بلال عطية

بلال عطية لاعب الأهلي

أحرز بلال عطية، لاعب فريق الأهلي للشباب، هدفًا رائعًا في شباك بتروجت ضمن منافسات مواليد 2007 ببطولة الجمهورية لموسم 2025-2026.

وجاء الهدف من تسديدة خلفية مميزة، ليواصل اللاعب الشاب خطف الأنظار بفضل مستواه المميز سواء مع الأهلي أو منتخب مصر للناشئين.

وكان بلال عطية قد تألق مؤخرًا مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي أُقيمت في قطر.

وكشف مصدر لموقع "يلا كورة" عن تلقي النادي الأهلي عرضًا من نادي هانوفر الألماني لخضوع بلال عطية لفترة معايشة مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي منحت موافقة مبدئية على خروج بلال عطية لخوض فترة المعايشة. طالع التفاصيل

ويشارك فريق هانوفر في دوري الدرجة الثانية الألماني، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.

الأهلي الدوري المصري الدوري الألماني هانوفر بتروجت بلال عطية

