مصدر بالزمالك يلا كورة: مستحقات بنتايك 75 ألف دولار.. ويمكن حل الأزمة

محمد خيري

كتب - محمد خيري

02:56 م 06/12/2025
محمود بنتايك - الزمالك

محمود بنتايك لاعب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الموقف الحالي من قيام المغربي محمود بنتايك بفسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب مستحقاته المتأخرة.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق، أن محمود بنتايك أخطر الزمالك بفسخ عقده.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

موقف الزمالك مع بنتايك

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات ليلا كورة، إن هناك تواصل حاليًا مع بنتايك ووكيله، لأجل حل الأزمة بشكل ودي.

أضاف المصدر أن بنتايك حصل على مستحقاته منذ شهر ونصف، ويتبقى له 75 ألف دولار فقط.

واختتم المصدر تصريحاته موضحًا أن الزمالك يرى أن الزمالك يمكن حلها.

محمود بنتايك يتواجد حاليًا رفقة منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وكيل محمود بنتايك كان في تصريحات خاصة ليلا كورة، خلال وقت سابق، قد أعلن اعتزامه التقدم بشكوى ضد الزمالك، في المحكمة الرياضية الدولية.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

في سياق آخر، يستعد الزمالك لملاقاة فريق كهرباء الإسماعيلية، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على ملعب المقاولون العرب.

الزمالك نادي الزمالك محمود بنتايك

