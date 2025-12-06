عبادة: لم أسمع حتى عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معي

علّق أشرف عبادة، لاعب نادي أولمبي الشلف الجزائري، على ما يتردد بشأن وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد اسم أشرف عبادة من بين المرشحين للانتقال للنادي الأهلي في الشتاء المقبل، وفقًا لتقارير صحفية خارجية، في ظل بحث الأحمر عن تدعيم خطه الدفاعي.

وأوضح عبادة أن تركيزه ينصب في الفترة الحالية على مشاركته مع منتخب الجزائر الثاني في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وقال أشرف عبادة في تصريحات نقلتها صحيفة DZfoot الجزائرية: "اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معي؟ في الوقت الحالي، لا أفكر في ذلك. لم أسمع حتى عن اهتمام النادي بالحصول على خدماتي".

وأتم أشرف عبادة تصريحاته قائلًا: "أنا مرتبط بعقد مع نادي أولمبيك الشلف، وأركز على عملي معهم، وستظل أولويتي تطوير مستواي، ومساعدتي للفريق".

يُذكر أن المدافع الجزائري، أشرف عبادة كان قد انتقل إلى صفوف أولمبي الشلف قبل 4 مواسم، وخاض مع الفريق 106 مباراة، لم يحرز أو يصنع خلالهم أي هدف.