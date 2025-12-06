كشفت تقارير صحفية فرنسية عن مستجدات مستقبل الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك، بعدما أقدم على فسخ عقده مع "الفارس الأبيض" من طرف واحد.

وكان موقع "يلا كورة" قد انفرد في وقت سابق بخبر إخطار بنتايك لإدارة الزمالك بفسخ تعاقده، بسبب تأخر مستحقاته المالية لأكثر من ثلاثة أشهر. (طالع التفاصيل من هنا)

مستقبل محمود بنتايك بعد فسخ عقده مع الزمالك

وانضم اللاعب المغربي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن ينجح سريعًا في إثبات نفسه وينال إعجاب الإدارة الفنية، ما دفع النادي لتفعيل بند الشراء من أجل استمراره بشكل دائم في الجبهة اليسرى.

وخاض بنتايك 42 مباراة بقميص الزمالك، وقدم خلالها مستويات قوية، ساهم فيها بهدفين وخمس تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم.

لكن وفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، قرر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إنهاء عقده بشكل نهائي، بعد أن نفد صبره من تأخر رواتبه لأشهر متتالية، ليصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات.

وأشار التقرير إلى أن بنتايك، المنحدر من مدينة الدار البيضاء، بات يمثل فرصة مميزة للعديد من الأندية الخليجية في السعودية وقطر والإمارات، إضافة إلى اهتمام بعض الأندية الأوروبية التي ترى فيه صفقة منخفضة التكلفة وذات جودة عالية.

ويتواجد اللاعب حاليًا في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العرب 2025.