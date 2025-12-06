المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 2
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز.. وتوفيق محمد أساسيا مع بتروجت

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:48 م 06/12/2025
بيراميدز

فيستون ماييلي مع بلاتي توريه - صورة أرشيفية

أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بتروجت، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه نادي بيراميدز فريق بتروجت في الثامنة مساء اليوم، السبت، على ملعب بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة بتروجت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

من جهته، أعلن سيد عيد، المدير الفني لبتروجت تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - بركات حجاج - محمود شديد

خط الوسط: أدهم محمد - محمد عكاشة - مصطفى جابر

خط الهجوم: بدر موسى - محمد دودو - سيدو سونكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بتروجت كل من: أحمد غنيم - مؤمن عاطف - أمادو با - مصطفى البدري - عمر رضا - أحمد حلمي - عبد الله دياباتيه - محمد خليفة - سمير محمد.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 26 نقطة، خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 29 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

مباراة بتروجت القادمة
الدوري المصري بيراميدز بتروجت

جميع الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

