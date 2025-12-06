أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بتروجت، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه نادي بيراميدز فريق بتروجت في الثامنة مساء اليوم، السبت، على ملعب بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة بتروجت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كل من: محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

من جهته، أعلن سيد عيد، المدير الفني لبتروجت تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - بركات حجاج - محمود شديد

خط الوسط: أدهم محمد - محمد عكاشة - مصطفى جابر

خط الهجوم: بدر موسى - محمد دودو - سيدو سونكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بتروجت كل من: أحمد غنيم - مؤمن عاطف - أمادو با - مصطفى البدري - عمر رضا - أحمد حلمي - عبد الله دياباتيه - محمد خليفة - سمير محمد.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 26 نقطة، خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 29 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.