كلام فى الكورة
تعثر بعد 7 انتصارات متتالية.. بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام بتروجت

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:02 م 06/12/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

فرض نادي بتروجت التعادل بهدفين لمثلهما على ضيفه، بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب بترو سبورت، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب بيراميدز.

ونجح نادي بيراميدز من التقدم في النتيجة بالدقيقة 39، بعد عرضية متقنة كالعادة من ركلة ثابتة، نفذها محمد الشيبي، ليقابلها مصطفى زيكو برأسية في الشباك.

ولم يهنأ بيراميدز كثيرًا بهدف التقدم، حيث أدرك بتروجت هدف التعادل في الدقيقة 41، عن طريق رأسية متقنة من محمد دودو، بعد خروج خاطئ من الحارس، أحمد الشناوي.

ودخل بيراميدز الشوط الثاني بضغط كبير، باحثًا عن التقدم من جديد، وهو ما نجح مصطفى زيكو في إدراكه بالدقيقة 50، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس، عمر صلاح.

وفي الدقيقة 63، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق بتروجت، على إثر تدخل من أحمد سامي، مدافع فريق بيراميدز، لينجح أدهم حامد في تنفيذها بنجاح، معلنًا عن التعادل لأصحاب الأرض.

وشنّ بيراميدز العديد من الفرص خلال الدقائق المتبقية من المباراة، باحثًا عن العودة في النتيجة من جديد، إلا أن جميع المحاولات لم تسفر عن جديد، لتنتهي المواجهة بالتعادل، وهو أول تعثر للضيوف، بعد 7 انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم.

مباراة بتروجت القادمة
الدوري المصري بيراميدز بتروجت

