جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز أمام بتروجت

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:14 م 06/12/2025
مباراة الأهلي وبيراميدز

بيراميدز أمام الأهلي - صورة أرشيفية

فرّط بيراميدز في نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك بعد التعادل أمام بتروجت، في إحدى مبارياته المؤجلة.

وتعادل بيراميدز أمام مضيفه، بتروجت بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة العاشرة.

تعادل بيراميدز أمام بتروجت، يأتي بعد 7 انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، كان قد بدأها بالفوز على الأهلي، بهدفين دون رد، ليعود إلى سكة التعثرات، التي كان قد افتتح بها مشواره هذا الموسم، حيث تعادل مع وادي دجلة، وتلقى الهزيمة أمام مودرن سبورت.

وارتفع رصيد بيراميدز بالتعادل في مباراة اليوم، إلى النقطة 27، التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثاني.

وتتبقى لبيراميدز مباراة مؤجلة أخرى، يستطيع من خلالها تصدر جدول ترتيب الدوري، حال الفوز بها، حيث سيرتفع رصيده إلى النقطة 30، ويتجاوز سيراميكا كليوباترا، صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة.

ويستعرض "يلاكورة" خلال السطور المقبلة مراكز أول 9 فرق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل بيراميدز أمام بتروجت:

المركز الأول.. سيراميكا كليوباترا.. 29 نقطة من 13 مباراة

المركز الثاني.. بيراميدز.. 27 نقطة من 12 مباراة

المركز الثالث.. الأهلي.. 23 نقطة من 12 مباراة

المركز الرابع.. الزمالك.. 22 نقطة من 12 مباراة

المركز الخامس.. المصري.. 20 نقطة من 12 مباراة

المركز السادس.. وادي دجلة.. 20 نقطة من 13 مباراة

المركز السابع.. زد.. 20 نقطة من 14 مباراة

المركز الثامن.. إنبي.. 19 نقطة من 12 مباراة

المركز التاسع.. بتروجت.. 19 نقطة من 14 مباراة.

