أكد محمد متولي المستشار القانوني، لنادي الزمالك، أن هناك لاعبين كثر قدموا إنذارات بفسخ عقدهم مع النادي.

وأرسل عبد الحميد معالي، وصلاح مصدق، إنذاران بفسخ عقديهما مع النادي، لعدم حصولهم على المستحقات المتأخرة.

وقال محمد متولي عبر قناة أون سبورت1: "محمود بنتايك أرسل إنذارًا بفسخ عقده، لكن هذا الأمر غير قانوني، لعدم انقضاء المدة القانونية لفعل ذلك الأمر".

وأضاف: "نحاول التحدث مع كل الأطراف لإيجاد حلول، لكن الأزمة المالية تعيقنا كثيرًا".

وتابع: "عبد الحميد معالي، وصلاح مصدق، أرسلا إنذارًا للنادي، وهناك لاعبين آخرين قدموا إنذارات، وإذا لم يدفع الزمالك المستحقات في الأوقات المحددة سيكون من حقهم فسخ العقد".

وواصل: "لا أعرف الموقف المالي لنادي الزمالك، لكن أتواصل مع مجلس الإدارة برفقة جون إدوارد المدير الرياضي، لإيجاد حلول وتحديد الأولويات".

وأتم: "نسعى لفك القيد قبل شهر يناير المقبل، وما علمته أن مجلس الإدارة يرغب في ذلك".

ويعاني نادي الزمالك، من ضائقة مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث إن النادي تعرض لإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ بسبب 6 فضايا.