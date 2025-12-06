المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مستشار الزمالك: هناك الكثير من اللاعبين يريدون فسخ عقدهم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:03 م 06/12/2025
الزمالك

الزمالك

أكد محمد متولي المستشار القانوني، لنادي الزمالك، أن هناك لاعبين كثر قدموا إنذارات بفسخ عقدهم مع النادي.

وأرسل عبد الحميد معالي، وصلاح مصدق، إنذاران بفسخ عقديهما مع النادي، لعدم حصولهم على المستحقات المتأخرة.

وقال محمد متولي عبر قناة أون سبورت1: "محمود بنتايك أرسل إنذارًا بفسخ عقده، لكن هذا الأمر غير قانوني، لعدم انقضاء المدة القانونية لفعل ذلك الأمر".

وأضاف: "نحاول التحدث مع كل الأطراف لإيجاد حلول، لكن الأزمة المالية تعيقنا كثيرًا".

وتابع: "عبد الحميد معالي، وصلاح مصدق، أرسلا إنذارًا للنادي، وهناك لاعبين آخرين قدموا إنذارات، وإذا لم يدفع الزمالك المستحقات في الأوقات المحددة سيكون من حقهم فسخ العقد".

وواصل: "لا أعرف الموقف المالي لنادي الزمالك، لكن أتواصل مع مجلس الإدارة برفقة جون إدوارد المدير الرياضي، لإيجاد حلول وتحديد الأولويات".

وأتم: "نسعى لفك القيد قبل شهر يناير المقبل، وما علمته أن مجلس الإدارة يرغب في ذلك".

ويعاني نادي الزمالك، من ضائقة مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث إن النادي تعرض لإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ بسبب 6 فضايا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فيفا بنتايك صلاح مصدق معالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg