كلام فى الكورة
أحمد مجاهد: أنا أجيد تفصيل اللوائح

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:25 ص 07/12/2025
أحمد مجاهد

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة السابق، أنه يجيد تفصيل اللوائح.

ويتعرض أحمد مجاهد، لانتقادات دائمة بسبب اتهامه بمجاملة بعض الأندية من خلال اللوائح في اتحاد الكرة.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر قناة النهار: "أحمد مجاهد ترزي لوائح؟، لا يجوز أن تكون ترزي لوائح وأنت غير شاطر، لأن الترزي "مش غشيم"، ويستطيع التفصيل وأنا أزعم أنني أعرف تفصيل اللوائح".

وأضاف: "أنا أتحدث عن وضع اللوائح وليس تطبيقها، وطالما وضعت اللائحة يتم تطبيقها ومن المستحيل أن أخرج عن النص".

وتابع: "لكن عندما يتم وضع نص اللائحة، نراعي كل المتغيرات وهذا في العالم كله، والتعديل يتم بناء على الظروف".

ويعمل أحمد مجاهد، عضوًا بلجنة تطوير النظام الأساسي باتحاد الكرة.

وسبق وأن تولى أحمد مجاهد رئاسة اتحاد الكرة، ضمن اللجنة الثلاثية التي عُينت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2020.

واستطاع أحمد مجاهد أن ينجح في دورتي انتخابات باتحاد الكرة من 2012 وحتى 2019.

اتحاد الكرة أحمد مجاهد

