قد تكون هذه الفترة من أسوأ الفترات التي تمر على نادي الزمالك وجماهيره الغاضبة في الفترة الماضية ليس بسبب خسارة البطولات بل بسبب رحيل بعض اللاعبين لعدم حصولهم على المستحقات المتأخرة.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 27 نقطة ويتصدر سيراميكا المسابقة برصيد 29 نقطة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة، إلى أن الفلسطيني عمر فرج، بدأ إجراءات فسخ تعاقده مع نادي الزمالك. (للتفاصيل اضغط هنا)

وفي السطور التالية نستعرض الأزمات التي تمر على نادي الزمالك في الوقت الحالي:

أرض أكتوبر

لا يزال ملف أرض مدينة السادس من أكتوبر التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان شائكا، حيث يعتبره مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب طوق النجاة، ولم يتم البت في الأمر بسبب تحقيقات النيابة.

قضايا فيفا

يعاني نادي الزمالك من وجود 6 قضايا يجب حلهم لينجح في التعاقد مع لاعبين جدد، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجود 6 قضايا وهم كالتالي:

3 عقوبات ترفع بعد الدفع: مساعدو جوزيه جوميز (20 ألف دولار لكل منهم) بإجمالي 60 ألفًا دولار.

عقوبة ترفع بعد الدفع: جوزيه جوميز (120 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: كريستيان جروس: (133 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: فرجاني ساسي: (450 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد أي يقترب من نصف مليون دولار)

5 لاعبين هددوا بالفسخ

هدد أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية بفسخ التعاقد مع نادي الزمالك لعدم المشاركة أو عدم الحصول على المستحقات المالية وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من بين هؤلاء اللاعبين الذين اتخذوا إجراءات فسخ التعاقد هم: "المغربي محمود بنتايك، الفلسطيني عمر فرج، البرازيلي خوان بيزيرا، المغربي صلاح مصدق والمغربي عبد الحميد معالي".

مستحقات اللاعبين

بخلاف ما سبق، هناك بعض اللاعبين المصريين والأجانب الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة مثل التونسي أحمد الجفالي وبعض اللاعبين المصريين أيضًا.

وبخلاف ذلك، لم يلتزم نادي الزمالك في دفع مستحقات الأندية التي قام بشراء لاعبين منها.

تجديد عقود اللاعبين

هناك ثنائي داخل نادي الزمالك تم تسليط الضوء عليهما من أجل تجديد عقودهما وهم محمد السيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وحسام عبد المجيد الذي سينتهي عقده في 2027.

أزمة حراسة المرمى

شهدت حراسة مرمى بنادي الزمالك في الموسم الحالي العديد من الأزمات بين الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي والمهدي سليمان والتي كان آخرها في مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية.

أول هذه الأزمات هو رفض محمد عواد الجلوس على مقاعد البدلاء خلال الدفع بمحمد صبحي في مباراة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما أعلن نادي الزمالك إحالة المهدي سليمان، للتحقيقات وذلك بعد الغياب المتكرر عن التدريبات الجماعية.