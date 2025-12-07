أوضح هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، حقيقة دعم النادي الأهلي وبيراميدز للاعب خلال أزمته في قضية المنشطات.

ويعاني رمضان صبحي حاليًا من قضيتين أولهما هي التزوير والتي يتم الحكم فيها يوم 30 ديسمبر الجاري، وهذه القضية يدافع فيها أشرف عبد العزيز عن رمضان صبحي.

أما القضية الثانية، وهي أزمته مع المنظمة الدولية للمنشطات، وسبق وأكد مصدر ليلا كورة، أن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات وذلك بقرار من المحكمة الرياضية الدولية، وتتبقى له خطوة المحكمة الفيدرالية ليتظلم على ذلك القرار. (للتفاصيل اضغط هنا)

وجاء البيان الإعلامي من قبل الفريق القانوني لرمضان صبحي كالتالي:

في ضوء الأحداث الأخيرة بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي بلوزان الذي يقضي بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربعة سنوات، وبعد ظهور هاني زهران خلال برنامج "نمبر وان" يود الفريق القانوني الخاص باللاعب توضيح ما يلي:

منذ اللحظة الأولى لصدور القرار يعمل فريق الدفاع الخاص باللاعب على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة، سواء على مستوى الطعن أو إعداد المستندات الداعمة لمراحل التقاضي المقبلة.

وخلال الساعات الماضية تواصل مع مكتبنا ممثلو نادي بيراميدز للتشاور بشأن الخطوات القادمة، ونثمن رغبة نادي بيراميدز في دعم الملف في هذه المرحلة كما نقدر أي تعاون حقيقي وفعال يقدم بعيدا عن أي مزايدات أو ضوضاء إعلامية، وقد تم الاتفاق فيما بيننا خلال الاتصال على توحيد الجهود المبذولة مع ضمان تنسيق كامل ومحترف بين الفريق القانوني لبيراميدز وفريق الدفاع الخاص باللاعب بما يخدم مصالح رمضان صبحي في هذا الملف.

كما تواصل معنا أيضا المستشار القانوني للأهلي وأبدى رغبته الصادقة في تقديم العون اللازم للاعب رمضان صبحي خلال هذه الفترة الصعبة، ونؤكد في هذا الخصوص استمرار التواصل البناء مع الفريق القانوني للأهلي لضمان عرض الصورة الكاملة للموقف القانوني خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وفي الختام، يبقى هدفنا الأسمى جميعا هو إدارة هذا الملف بأعلى درجات الاحترافية والهدوء وتوفير أفضل دفاع قانوني ممكن للاعب رمضان صبحي بعيدًا عن أي تناولات إعلامية خارج الإطار القانوني.