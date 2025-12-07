كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عن موعد تقديم الطعن على قرار إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

ويعاني رمضان صبحي من أزمة المنشطات، حيث سبق وأكد مصدر ليلا كورة، أن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات وذلك بقرار من المحكمة الرياضية الدولية، وتتبقى له خطوة المحكمة الفيدرالية ليتظلم على ذلك القرار. (للتفاصيل اضغط هنا)

وقال هاني زهران في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "نقوم حاليًا بالتنسيق مع المكتب السويسري لتجهيز الطعن وتقديمه في المواعيد المحددة".

وأضاف: "لم نحدد حتى الآن موعد معين لتقديم الطعن على قرار إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات".

وأكمل محامي رمضان صبحي: "لكن المؤكد أنه سيكون قبل يوم 10 يناير المقبل، بالأخص وأن آخر موعد لتقديم الطعون سيكون يوم 12 من نفس الشهر".

يُشار إلى أن المحامي هاني زهران سيطعن على قرار إيقاف رمضان صبحي في المحكمة الفيدرالية السويسرية.

ولعب رمضان صبحي في الموسم الحالي مباراة واحدة فقط كانت في بطولة إنتركونتيننتال أمام فريق أوكلاند سيتي، إذ شارك لمدة 13 دقيقة فقط.