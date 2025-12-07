كشف مصدر كواليس الاجتماع المنتظر بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، والدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم والمقرر انعقاده في الساعات المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمود الخطيب سيجتمع مع ييس توروب لحسم ملف انتقالات شهر يناير المقبل، وذلك في حضور مدير الكرة وسيد عبد الحفيظ والمدير الرياضي ولجنة التخطيط".

وأضاف المصدر أن أحد أهم ركائز هذا الاجتماع ستكون بخصوص المهاجم الجديد الذي سيتعاقد معه النادي في شهر يناير.

وأكمل المصدر: "الأهلي سبق وفاوض بشكل مباشر الاوروجواياني رودريجز والكونغولي أفيميكو بولولو بجانب مهاجمين آخرين يتم المفاضلة بينهما، وفي النهاية سيتم الاستقرار على ضم مهاجم واحد للفريق".

وتابع المصدر أن هذا الاجتماع أيضًا سيستمع الأهلي لوجهة نظر توروب في اللاعبين المرشحين لبقية المراكز في الجبهة اليسرى والدفاع ومعرفة رأيه في كل لاعب.

أما الملف الثاني الذي سيتناقش بين توروب والخطيب هو موقف اللاعبين الراحلين حسبما أوضح المصدر: "سيتناقش الأهلي في رحيل أحمد رمضان في يناير المقبل بعدما طلب سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عودة اللاعب وإنهاء إعارته".

وزاد المصدر: "سيتم الاطلاع على رغبة توروب في موقف أحمد رمضان لاسيما أن الإعارة تنتهي في نهاية الموسم الحالي، إلا أن رغبة اللاعب هي الرحيل أيضا بحثا عن المشاركة".

وأنهى المصدر: "هناك بعض اللاعبين الذين ينوي النادي إعارتهم في شهر يناير أيضًا مثل محمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأحمد رضا وحمزة علاء إذا وصلت لهم عروض سيتم إعارتهم".