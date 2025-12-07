المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"سيبقى محاربًا قويًا".. رسائل عبد المجيد وصبحي للزمالك وجماهيره

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:31 م 07/12/2025 تعديل في 04:39 م
حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد - لاعب الزمالك

يؤمن ثنائي نادي الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد صبحي، بعودة ناديهما وخروجه من أزماته المتتالية.

ويعاني نادي الزمالك حاليًا من أزمة إيقاف القيد بسبب 6 قضايا بالإضافة إلى فسخ عدد من لاعبيه عقودهم بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة. (للتعرف على أزمات الزمالك الأخيرة اضغط هنا)

ونشر حسام عبد المجيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لجماهير نادي الزمالك وعلق عليها: "سيبقى الزمالك دائمًا محاربًا قويًا لا يعرف الاستسلام ومن لا يؤمن بهذا فعليه الرجوع للتاريخ"

فيما نشر محمد صبحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لجماهير الزمالك وعلق عليها: "انت مش فريق انت تاريخ مجد وصوت جمهور ما يعرفش غير الإخلاص انت الفرحة اللي تهزم الحزن والقوة اللي ترفع الرأس".

"لو يسألوني اية معنى الانتماء أقول الزمالك، النادي اللي علمنا إن الكبرياء مش كلمة وإن الأبيض مش لون الأبيض روح".

ورغم ارتباط اسم حسام عبد المجيد بالانتقال إلى النادي الأهلي إلا أنه بهذه الرسالة يكشف حبه واعتزازه بنادي الزمالك وجماهيره.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك في عام 2027، ولعب مع الفريق الأبيض حتى الآن في الموسم الحالي 16 مباراة بواقع 1356 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد.

وشارك صبحي الحارس الدولي مع نادي الزمالك في الموسم الحالي في 14 مباراة بواقع 1234 دقيقة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري محمد صبحي حسام عبد المجيد

