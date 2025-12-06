المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"طالب بتحقيق عاجل".. بيراميدز يشكو 3 حكام بعد مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

05:27 م 07/12/2025 تعديل في 05:32 م
بيراميدز

صورة من مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

تقدم نادي بيراميدز مساء اليوم الأحد، بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكمين سيد منير ومحمد العتباني، اللذان أدارا مباراتي بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري.

وكان بيراميدز قد تعادل مع بتروجت بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري.

وأشار بيراميدز في بيان إعلامي الذي أرسله للصحفيين إلى الآتي:

تقدّم نادي بيراميدز بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الحكمين سيد منير ومحمد العتباني، بعد ما وصفه النادي بـ"الأخطاء التحكيمية الفادحة" التي شهدتها مباراتاه ضد كهرباء الإسماعيلية وبتروجت، مؤكداً أن تلك الأخطاء أثّرت بشكل مباشر على نتائج الفريق وأخلّت بمبدأ العدالة داخل الملعب.

وأوضح بيراميدز في شكواه أن الحكم سيد منير، الذي أدار مواجهة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، اتخذ قرارات عكسية ومتتالية ضد لاعبيه، إلى جانب سماحه بإضاعة الوقت من جانب لاعبي الكهرباء دون أي تدخل، وهو ما أثّر على نسق المباراة وتسبب في حالة غضب داخل الجهازين الفني والإداري.

وأضاف النادي في شكواه أن فوز بيراميدز في المباراة لا يعني إسقاط حق المحاسبة عن سيد منير، مشدداً على أن القرارات الغريبة التي اتخذها طوال اللقاء يجب التحقيق فيها وعدم اعتبار نتيجة المباراة مبرراً لتجاوز تلك الأخطاء.

كما اعترض بيراميدز في شكواه على أداء الحكم محمد العتباني خلال مباراة الفريق أمام بتروجت، خاصة بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق البترولي، رغم استدعاء حكام تقنية الفيديو (VAR) له والتوصية بعدم احتسابها، وهو ما اعتبره النادي خطأ مؤثراً وحاسماً في سير اللقاء ونتيجته.

وأفادت الشكوى أيضًا بأن الفريق لديه تحفظات على أداء الحكم الرابع محمود رشدي في المباراة نفسها، مشيرة إلى أن طريقة تعامله مع المدير الفني يورشيتش كانت "غير لائقة"، وأن مناوشات دارت بينهما طوال اللقاء، حتى وصلت إلى تدخله لمنع المدرب من منح لاعبيه تعليمات خلال أحداث اللقاء في تصرف غير مفهوم وكأن كل صوت مرتفع للمدير الفني يشكل تهديدا لطاقم التحكيم حتى لو كان لتوجيه لاعبيه.

ومن ناحية أخرى، بدا الحكم أكثر مرونة مع الجهاز الفني لبتروجت، حتى أنه قال لهم عقب إنذار أحد لاعبيهم: "مش قولتلكم يا جماعة خلّوا بالكم"، وهو ما اعتبره النادي ازدواجية في التعامل تتعارض مع مبدأ الحياد.

وطالب بيراميدز اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في أداء الحكام الثلاثة، وتطبيق معايير المحاسبة لضمان استخدام تقنية الفيديو بالشكل السليم، والحفاظ على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص، مؤكداً ضرورة تطوير المنظومة التحكيمية بعد تكرار الأخطاء المؤثرة في الجولات الأخيرة.

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز، كهرباء الإسماعيلية، بتروجت، الدوري المصر

