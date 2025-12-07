المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هدف الأهلي.. الرجاء يصطدم بمطالب بلعمري للتجديد

محمد همام

كتب - محمد همام

09:59 م 07/12/2025
بلعمري

يوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تعرض إدارة الرجاء البيضاوي لصعوبات في تجديد عقد اللاعب يوسف بلعمري، حيث تريد إدارة النادي تفادي خسارة اللاعب مجانًا بعد نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "هسبورت" المغربية، فإن المرحلة الثانية من المفاوضات بين مسؤولي الرجاء وبلعمري لم يُكتب لها النجاح حتى الآن بسبب الفارق المالي الكبير بين عرض النادي والمطالب المالية للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن بلعمري أبلغ إدارة الرجاء تمسكه بشروطه المالية من أجل التجديد، كما لفتت إلى أن اللاعب لديه عروضًا أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي لم تقدم عرضًا لإدارة الرجاء بشأن التعاقد مع بلعمري في فترة الانتقالات الشتوية.

ويحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ عند دخوله فترة الانتقالات الشتوية، على أن ينتقل مجانًا في صيف 2026.

وكان صاحب الـ27 عامًا شارك في سبع مباريات خلال هذا الموسم على مستوى بطولة الدوري المغربي بواقع 630 دقيقة.

الأهلي الدوري المصري الرجاء يوسف بلعمري

