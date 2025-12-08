المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

وكيل حامد حمدان يتحدث عن.. مفاوضات الزمالك.. 4 عروض عربية.. وموقف الأهلي وبيراميدز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:06 ص 08/12/2025
حامد حمدان

حامد حمدان

كشف سمير الحاوي وكيل أعمال حامد حمدان، عن أن مفاوضات الزمالك لا تزال سارية لضم لاعب وسط بتروجت ومنتخب فلسطين، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة عروض من أندية عربية، ولكنه فضل تأجيل حسم مصيره حتى نهاية بطولة كأس العرب.

وقال سمير الحاوي وكيل حامد حمدان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "أعمل مع حامد حمدان منذ عامين، وانتقل لصفوف بتروجت بعدما شاهد المدرب السيد عيد مقاطع فيديو له، وأعجب بقدراته".

وتابع: "سوء التفاهم في بداية الموسم كان درسًا له، تحسنت العلاقة مع السيد عيد وإدارة النادي، واتفقنا على الحديث بشأن ملف الانتقالات والانضمام لنادي الزمالك، قبل العودة لخوض التدريبات مجددًا".

وأكمل: "الزمالك تفاوض لضم حامد منذ بداية الموسم، وجون إدوارد يعرف حامد منذ فترة طويلة، وكان يضعه في حساباته، لذلك فهو يعلم قيمته ولديه ثقة غير طبيعية في إمكانياته، وانتقاله للزمالك لم يكتمل بسبب سوء تفاهم في وجهات النظر".

وواصل: "صفقة انتقاله إلى الزمالك اقتربت بنسبة 80% وفي بداية الموسم، لكن كنا نحتاج بعض الهدوء، وكان هناك اتفاق بين إدارتي الناديين لانتقال حامد حمدان لصفوف الزمالك في يناير المقبل".

وأوضح: "مفاوضات الزمالك لا تزال سارية لضم حامد حمدان، ولكنه يؤجل الحديث بشأن جميع العروض حتى نهاية بطولة كأس العرب".

ورفض التعليق حول وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأتم: "هناك مفاوضات بأرقام من عدة أندية، مثل السويحلي وأهلي طرابلس وأهلي بنغازي، وهناك وسيط تحدث معي من جانب نادي الشباب السعودي، وبيراميدز تواصلوا معي في بداية الموسم لكن لا توجد اتصالات خلال الفترة الحالية".

الأهلي الزمالك حامد حمدان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg