كشف سمير الحاوي وكيل أعمال حامد حمدان، عن أن مفاوضات الزمالك لا تزال سارية لضم لاعب وسط بتروجت ومنتخب فلسطين، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة عروض من أندية عربية، ولكنه فضل تأجيل حسم مصيره حتى نهاية بطولة كأس العرب.

وقال سمير الحاوي وكيل حامد حمدان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "أعمل مع حامد حمدان منذ عامين، وانتقل لصفوف بتروجت بعدما شاهد المدرب السيد عيد مقاطع فيديو له، وأعجب بقدراته".

وتابع: "سوء التفاهم في بداية الموسم كان درسًا له، تحسنت العلاقة مع السيد عيد وإدارة النادي، واتفقنا على الحديث بشأن ملف الانتقالات والانضمام لنادي الزمالك، قبل العودة لخوض التدريبات مجددًا".

وأكمل: "الزمالك تفاوض لضم حامد منذ بداية الموسم، وجون إدوارد يعرف حامد منذ فترة طويلة، وكان يضعه في حساباته، لذلك فهو يعلم قيمته ولديه ثقة غير طبيعية في إمكانياته، وانتقاله للزمالك لم يكتمل بسبب سوء تفاهم في وجهات النظر".

وواصل: "صفقة انتقاله إلى الزمالك اقتربت بنسبة 80% وفي بداية الموسم، لكن كنا نحتاج بعض الهدوء، وكان هناك اتفاق بين إدارتي الناديين لانتقال حامد حمدان لصفوف الزمالك في يناير المقبل".

وأوضح: "مفاوضات الزمالك لا تزال سارية لضم حامد حمدان، ولكنه يؤجل الحديث بشأن جميع العروض حتى نهاية بطولة كأس العرب".

ورفض التعليق حول وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأتم: "هناك مفاوضات بأرقام من عدة أندية، مثل السويحلي وأهلي طرابلس وأهلي بنغازي، وهناك وسيط تحدث معي من جانب نادي الشباب السعودي، وبيراميدز تواصلوا معي في بداية الموسم لكن لا توجد اتصالات خلال الفترة الحالية".