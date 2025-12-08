المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وزير الإسكان: لم يتقدم أحد للحصول على أرض الزمالك.. ونريد الوصول لحل بديل قريبًا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:01 ص 08/12/2025
أرض الزمالك

أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر

كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان، مستجدات أرض نادي الزمالك والأزمة التي تعرضت لها "القلعة البيضاء" بعد قرار سحب الأرض، حيث أكد وزير الإسكان وجود تواصل مشترك مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي لبحث حلول بديلة.

وقال وزير الإسكان في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" على شاشة "إم بي سي مصر": "أوجه التحية لجميع جماهير نادي الزمالك، ونحترم الأندية الشعبية، ونادي الزمالك أحد الأعمدة الرئيسية في الأندية الجماهيرية، وهو نادٍ للدولة".

وواصل: "الأرض تم تخصيصها منذ عام 2003، والمدة الإضافية انتهت، واللجان المختصة في الوزارة اتخذت إجراءاتها، وهناك تنسيق مشترك مع وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر حول الحلول البديلة، وبعدها سنتخذ الحل المناسب من أجل الحفاظ على نادي الزمالك، ونحرص على تدعيم هذا الملف".

وتطرق وزير الإسكان للحلول البديلة في ملف أرض نادي الزمالك قائلاً: "نحرص على إنهاء هذا الموضوع في وقت قليل، ونحرص على تقديم حل حقيقي، ونريد الوصول لاتفاق في القريب العاجل، وأتمنى ألا تزيد المدة عن 3 أو 4 شهور".

وشدد وزير الإسكان على أنه لم يتقدم أحد للحصول على أرض نادي الزمالك مثلما تردد، قائلاً: "أقول بكل شفافية ووضوح: لم يتقدم أحد للحصول على أرض نادي الزمالك، كما أن أرض نادي الزمالك لا يوجد بها أي مزايا".

وأنهى: "طرحنا حلولًا لوزارة الشباب والرياضة، وبالنسبة لنا الأندية الجماهيرية محل تقدير واحترام".

الزمالك الدوري المصري أشرف صبحي أرض الزمالك شريف الشربيني

