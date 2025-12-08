أكد مصدر بنادي الزمالك أن التصريحات التي أدلى بها شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أخرست ألسنة المشككين، خاصة فيما يتعلق بالأسباب التي شرحها الوزير لسحب الأرض، والتي تمت بسبب أمور إجرائية.

وقال وزير الإسكان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" إنه لم يتقدم أحد للحصول على أرض نادي الزمالك مثلما تردد، مضيفا أن الأرض "لا توجد بها أي مزايا". طالع تصريحات بالكامل من هنا

وأوضح مصدر داخل الزمالك، في بيان للصحفيين، أن تصريحات وزير الإسكان "أكبر رد على كل المنتقدين والمتشدقين ليلا ونهارا بحبهم للزمالك، كما أنهم اتهموا مجلس إدارة النادي بأن الأرض تم سحبها بسبب استخدامها في أغراض أخرى، أو استخدامها كجزء استثماري وبناء مجمع سكني".

وشدد على أن تصريحات الشربيني أوضحت الصورة كاملة، وأن مجلس إدارة الزمالك يعمل وفقا للأطر والنظم المعمول بها، وأن مسألة عدم اكتمال الإنشاءات ليست مسؤولية المجلس الحالي، ولكن في نفس الوقت لن يدخر المجلس أي جهد في سبيل العمل على استعادة هذه الأرض مع كل الجهات المسؤولة في الدولة.

وأضاف المصدر أن هناك ثقة كبيرة لدى مجلس إدارة الزمالك في تقدير المسؤولين وحرصهم على مصلحة القلعة البيضاء، خاصة بعد تصريحات وزير الإسكان، التي لا يوجد بها أي شيء يدين مجلس الإدارة الحالي.

وأتم أن تصريحات الوزير جاءت في توقيت مهم قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية، والتي تبرهن أن مجلس الإدارة الحالي يعمل من أجل نادي الزمالك وجماهيره.