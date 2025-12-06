أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات مباراة بتروجيت وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وكان بتروجيت قد فرض التعادل 2-2 على بيراميدز، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف أمادو باه، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف كرونوسلاف يورتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وكان بيراميدز، قد أعلن التقدم بشكوى ضد محمد العتباني، وسيد منير حكمي مباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية؛ بالإضافة إلى الحكم الرابع محمود رشدي بسبب ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الفادحة.

وطالب بيراميدز اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في أداء الحكام الثلاثة، وتطبيق معايير المحاسبة لضمان استخدام تقنية الفيديو بالشكل السليم، والحفاظ على نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص، مؤكداً ضرورة تطوير المنظومة التحكيمية بعد تكرار الأخطاء المؤثرة في الجولات الأخيرة.