قام هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتحرك مبدئي من جانبه، لأجل حل أزمة سداد مستحقات اللاعبين الأجانب، لمنع قيامهم بفسخ عقودهم مع النادي.

مستحقات أجانب الزمالك

كشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن هاني برزي سدد من ماله الخاص، مستحقات اللاعبين الأجانب، لمنع فسخ عقودهم مع النادي.

أضاف المصدر أن عضو مجلس الزمالك دفع من ماله الخاص للاعبين الأجانب، ما يقارب حوالي 25 مليون جنيه.

وكان يلا كورة قد نشر خلال الأيام الماضية، أن اللاعبين الأجانب قاموا بالاستفسار من مجلس الزمالك عن مستحقاتهم المتأخرة، كإجرء مبدئي قبل التحرك لفسخ عقودهم، وتحديدًا هم الرباعي: عدي الدباغ، شيكو بانزا، خوان بيزيرا وآدم كايد.

أزمة المستحقات المتأخرة تتزامن مع إخطار المغربي محمود بنتايك لإدارة الزمالك، بتقدمه بطلب لفسخ تعاقده من طرف واحد.

في سياق آخر، الزمالك يلتقي مع كهرباء الإسماعيلية، مساء غد الثلاثاء، بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة.