المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تلقيه عرضا فرنسيا لتطبيق "VAR" في دوري المحترفين

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:16 م 08/12/2025
غرفة VAR

تقنية الفيديو - صورة أرشيفية

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الإثنين، عن تلقيه عرضا فرنسيا من أجل تطبيق تقنية الفيديو في دوري القسم الثاني (أ) أو كما يسمى بدوري المحترفين.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه مساء اليوم الإثنين الآتي:

في إطار التعاون المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي لتبادل الخبرات وتطوير الكرة المصرية، استقبل الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام بالاتحاد المصري وفدًا من السفارة الفرنسية بالقاهرة وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة في المجال الرياضي، وتحديدًا صيانة الملاعب وتقنية حكم الفيديو المساعد.

وعرضت إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، التعاون مع الاتحاد المصري بشأن إدخال نظام جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد، على أن يتم تطبيقه في دوري القسم الثاني أ "المحترفين".

ويناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعاته المقبلة، العرض الفرنسي في إطار جهوده لتطوير الكرة المصرية.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد الفرنسي بجولة داخل مركز المنتخبات الوطنية، تفقدوا خلالها الملاعب وقاعات الاجتماعات والمحاضرات وفندق المنتخبات.

ويتطلع اتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية باستمرار أسوة بما يحدث في الدوريات الأوروبية والتي بدأ تطبيق تقنية الفيديو فيها بجميع أقسامها.

اتحاد الكرة دوري المحترفين تقنية الفيديو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg