الزمالك يعلن فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:33 ص 09/12/2025
شعار الزمالك

مقر نادي الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة السابعة مساءً.

ويكون النصاب القانوني لعمومية الزمالك صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي.

الزمالك كأس الرابطة الجمعية العمومية في الزمالك مباراة الزمالك اليوم اخبار الزمالك اليوم

