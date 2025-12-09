يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعين اليوم الثلاثاء في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لحسم العديد من الملفات المهمة سواء بالنسبة لقطاع الكرة أو على المستوى الإداري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الاجتماع الأول سيبدأ في تمام الساعة الواحدة مع لجنة التخطيط بحضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة، ومحمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

وأضاف المصدر: "سيعرض عبد الحفيظ خلال الاجتماع رؤيته الشاملة للموقف بالنسبة للفريق الأول، ومطالب ييس توروب المدير الفني لدعم الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية، وموقف اللاعبين الراحلين".

وأوضح: "الاجتماع الثاني يبدأ في الخامسة مساء مع مجلس الإدارة، لحسم العديد من الملفات التي تخص القلعة الحمراء".

وفي ختام تصريحاته أشار المصدر إلى أن التجديد للمديرين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، بجانب ملف استاد النادي، تأتي على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة، مع عدد من الأمور الأخرى.

جدول مباريات اليوم