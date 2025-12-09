كشف محمد متولي المستشار القانوني لإدارة الكرة بنادي الزمالك عن اللاعبين الأجانب الذين قدموا إنذارات للنادي بسبب المستحقات المتأخرة.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض اللاعبين بتقديم إنذارات للحصول على مستحقاتهم.

وتعرض الزمالك لإيقاف القيد بسبب 6 قضايا لدى "فيفا" نتيجة مستحقات لمدربين ولاعبين سابقين.

وقال المستشار القانوني لإدارة الكرة للزمالك في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "اللاعبون الذين أرسلوا إنذارات للزمالك بسبب مستحقاتهم المتأخرة بيزيرا وعدي الدباغ وبنتايك، بينما صلاح مصدق فسخ عقده بشكل نهائي".

وأضاف: "من الطبيعي أن الأجانب يرسلوا إنذارات بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، فهم في النهاية لاعبين غير مصريين، ليس الانتماء قوي بالنسبة لهم، وليسوا من أبناء النادي".

وأكمل: "سيف الجزيري لم يقدم أي إنذارات، فهو زملكاوي كبير، كذلك شيكو بانزا وآدم كايد".

وبسؤاله عن متى يتم رفع إيقاف القيد؟، رد محمد متولي، قائلًا: "عندما ندفع أولًا مستحقات المدربين السابقين، وقيمتها إجمالًا تقدر بمليون دولار".

وتابع: "قضية ميشالاك ما زالت منظورة أمام الفيفا ولا أستطيع الحديث عنها الآن".