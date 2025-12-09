"يلاكورة" يكشف تفاصيل إصابة أفشة مع منتخب مصر الثاني

تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لإصابة قوية، خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني، في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وظهر محمد مجدي أفشة بعد مباراة مصر والأردن، أثناء توجهه إلى حافلة الفريق، وهو "يعرج" على إحدى قدميه، ليبدو وكأنه قد تعرض لإصابة.

وعلم "يلاكورة" أن أفشة قد تعرض لإصابة على مستوى عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة مصر والأردن، إلا أنه لم يتحدد طبيعتها بشكل دقيق حتى الآن.

ووفقًا لما ورد لـ "يلاكورة" فإن لاعب خط وسط النادي الأهلي سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل التعرف على طبيعة الإصابة، وتحديد مدة ابتعاده عن الملاعب.

وكان منتخب الأردن قد تغلب على منتخب مصر الثاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب البيت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وغادر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطتين، من تعادليه أمام الكويت، والإمارات، بهدف لمثله في كلتا المباراتين، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأردن بثلاثية نظيفة في الجولة الختامية.