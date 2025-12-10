إبراهيم دياباتيه: لا شيء مما يقال عن الأهلي صحيح

نفى إبراهيم دياباتيه، لاعب جايس السويدي ما يتردد عن وجود مفاوضات لانتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم إبراهيم دياباتيه بالانتقال إلى الأهلي في الشتاء المقبل، في ظل بحث إدارة الأحمر عن تدعيم صفوف الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم دياباتيه في تصريحات لصحيفة فوتبول ترانسفير السويدية: "لا شيء مما يُقال عن الأهلي صحيح".

وأضاف المهاجم الإيفواري: "لا أنا ولا أي شخص من إدارة النادي (جايس) كانت له أي اتصالات مع الأهلي في الفترة الماضية".

وعن مستقبله مع فريقه، جايس، قال دياباتيه: "أنا بخير ومرتاح.. لقد كان موسمًا رائعًا جدًا في الموسم الماضي من الدوري السويدي.. سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن دياباتيه رفض الكشف عمّا إذا كان لديه أي عروض يفكّر بها، خلال الفترة الحالية.

يُذكر أن إبراهيم دياباتيه، البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل لصفوف جايس، قادمًا من فاستيراس السويدي، في يناير الماضي، وخاض مع فريقه الحالي 33 مباراة، أحرز خلالهم 19 هدفًا، وصنع 5 آخرين.