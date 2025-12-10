كشف البولندي سيباستيان بودسيادلي، محلل أداء النادي الأهلي السابق، في الجهاز الفني للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عن تفاصيل فترة عمله في القلعة الحمراء، متحدثًا عن الصعوبات التي واجهها، والأشياء التي تعلمها من تلك التجربة.

وأجرى بودسيادلي حوارًا مع منصة "CoachInside": قال فيه: "العمل في مصر كان تغييرًا جذريًا بالنسبة لي، على صعيد: المناخ، الثقافة، الدين واللغة، حتى طريقة التعامل مع الناس واللاعبين".

وأضاف: "التكيف يحتاج إلى بعض الوقت، خاصة أنني عملت مع جهاز فني إسباني، يختلف في طريقة تفكيره عن من عملت معهم من قبل".

وأوضح: "أسلوب التواصل مختلف أيضًا، لأن رفع صوتك وانتقاد اللاعبين أمام المجموعة أمر أقل قبولًا، لأن كبرياؤهم يتأثر بسرعة، وقد تشاهد اللاعب يقف أمام مكتبك في اليوم التالي".

وتابع: "اللاعبون في مصر نجوم أكبر مما اعتدت عليه في أوروبا، ووسائل التواصل الاجتماعي تعطي هذا التأثير حجمًا أكبر".

وواصل: "تعلمت أن استخدام طرق تدريبية جديدة يستغرق وقتًا أطول، لأننا فوجئنا بأن كرة القدم المصرية تعتمد على الكرات الطويلة والعرضيات، بينما كنا نريد أن نركز على اللعب في العمق، لذلك يحتاج الأمر لجهد كبير من أجل الإقناع، خاصة إذا كان لديك وقت قصير لترسيخ فلسفتك، مثل ما حدث معنا، بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأتم: "من الصعب تخيل حجم الأهلي الحقيقي، سواء على صعيد عدد العمال أو الجماهير، وسائل الإعلام تتحدث عن النادي ليلًا ونهارًا، وكل كلمة يتم تفسيرها بشكل مباشر، لكن هذا علمني أن أكون أكثر وعيًا على صعيد تصرفاتي".