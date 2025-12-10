المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مودرن سبورت يصرف الجزء الأخير من مستحقات أحمد رفعت

عبد الرحمن طارق

كتب - عبد الرحمن طارق

10:35 م 10/12/2025
أحمد رفعت

الراحل أحمد رفعت

صرف نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، الجزء الأخير من مستحقات لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت، الذي ودع عالمنا في السادس من يوليو من العام الماضي.

واستقبل وليد دعبس، أشقاء اللاعب الراحل أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت، وحرص على عقد جلسة مطولة معهم من أجل الاطمئنان عليهم.

وأقدم رئيس نادي مودرن سبورت، على صرف باقي وكامل مستحقات أحمد رفعت المالية لأسرته، تقديرًا لمسيرته وعطائه للنادي خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص الفريق.

وأكد وليد دعبس، أن النادي يعتبر أسرة أحمد رفعت جزءًا من مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، إذ كان اللاعب مثالًا للالتزام والاحتراف.

ووجه الثنائي محمود ومحمد رفعت، أشقاء لاعب الكرة الراحل، الشكر إلى إدارة مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، بعد صرف جميع مستحقات أحمد رفعت بالكامل.

مباراة مودرن سبورت القادمة
الدوري المصري أحمد رفعت مودرن سبورت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg