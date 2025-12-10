مودرن سبورت يصرف الجزء الأخير من مستحقات أحمد رفعت

صرف نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، الجزء الأخير من مستحقات لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت، الذي ودع عالمنا في السادس من يوليو من العام الماضي.

واستقبل وليد دعبس، أشقاء اللاعب الراحل أحمد رفعت في مقر نادي مودرن سبورت، وحرص على عقد جلسة مطولة معهم من أجل الاطمئنان عليهم.

وأقدم رئيس نادي مودرن سبورت، على صرف باقي وكامل مستحقات أحمد رفعت المالية لأسرته، تقديرًا لمسيرته وعطائه للنادي خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص الفريق.

وأكد وليد دعبس، أن النادي يعتبر أسرة أحمد رفعت جزءًا من مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، إذ كان اللاعب مثالًا للالتزام والاحتراف.

ووجه الثنائي محمود ومحمد رفعت، أشقاء لاعب الكرة الراحل، الشكر إلى إدارة مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، بعد صرف جميع مستحقات أحمد رفعت بالكامل.