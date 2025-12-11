أكد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء المغربي، على ثقته في تجديد عقد يوسف بلعمري ظهير أيسر الفريق.

وينتهي عقد يوسف بلعمري، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل.

وارتبط اسم يوسف بلعمري، بالانضمام إلى النادي الأهلي، سواء في انتقالات يناير، أو في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وقال جواد الزيات في تصريحات نقلتها صحيفة المنتخب المغربية: "المفاوضات مع يوسف بلعمري ووكيل أعماله تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "هناك تفاؤل كبير داخل الإدارة بخصوص التوصل لاتفاق نهائي في الفترة القريبة المقبلة".

وتابع: "الرجاء لا ينوي الاستغناء عن بلعمري خلال الميركاتو الشتوي، ولا صحة لكل الأخبار التي تحدثت عن إمكانية رحيله، كما أن اللاعب يظل جزءًا من المشروع الرياضي للنادي، المفاوضات ستنتهي بتمديد عقده لفترة إضافية".

ويذكر أن اللاعب مرشح بقوة ليكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب المغربي الذي سيشارك في نهائيات أمم أفريقيا، في ظل المستوى الذي قدمه مع الأسود على مستوى الجهة اليسرى من خط الدفاع.