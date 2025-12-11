المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

ارتبط اسمه بالأهلي.. رئيس الرجاء: سنجدد عقد يوسف بلعمري قريبًا.. ولا نفكر في بيعه

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:08 م 11/12/2025
يوسف بلعمري

يوسف بلعمري

أكد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء المغربي، على ثقته في تجديد عقد يوسف بلعمري ظهير أيسر الفريق.

وينتهي عقد يوسف بلعمري، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال يناير المقبل.

وارتبط اسم يوسف بلعمري، بالانضمام إلى النادي الأهلي، سواء في انتقالات يناير، أو في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وقال جواد الزيات في تصريحات نقلتها صحيفة المنتخب المغربية: "المفاوضات مع يوسف بلعمري ووكيل أعماله تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "هناك تفاؤل كبير داخل الإدارة بخصوص التوصل لاتفاق نهائي في الفترة القريبة المقبلة".

وتابع: "الرجاء لا ينوي الاستغناء عن بلعمري خلال الميركاتو الشتوي، ولا صحة لكل الأخبار التي تحدثت عن إمكانية رحيله، كما أن اللاعب يظل جزءًا من المشروع الرياضي للنادي، المفاوضات ستنتهي بتمديد عقده لفترة إضافية".

ويذكر أن اللاعب مرشح بقوة ليكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب المغربي الذي سيشارك في نهائيات أمم أفريقيا، في ظل المستوى الذي قدمه مع الأسود على مستوى الجهة اليسرى من خط الدفاع.

الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
أخبار إحصائيات
الأهلي الرجاء يوسف بلعمري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg