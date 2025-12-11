المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من التعاقد مع حمزة عبد الكريم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:02 م 11/12/2025 تعديل في 03:36 م
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

حمزة عبد الكريم

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، اقترب من التعاقد مع حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي.

ويرغب نادي برشلونة، في الحصول على حمزة عبد الكريم، بعد أن لفت اللاعب الشاب الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر خلال بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم للناشئين.

وسبق وتواصل نادي برشلونة الإسباني رسميًا مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم. طالع التفاصيل

برشلونة يقترب من التعاقد مع حمزة عبد الكريم

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة في وضع ممتاز للتعاقد مع حمزة عبد الكريم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي برشلونة اقترب من ضم حمزة عبد الكريم (17 عامًا) مهاجم أكاديمية الأهلي.

وقالت الصحيفة الكتالونية، إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سينضم إلى برشلونة أتلتيك (الفريق الرديف) في يناير عند افتتاح فترة الانتقالات الشتوية وبلوغه سن 18 عامًا.

ويفتقد برشلونة أتلتيك حاليًا لأي مهاجم صريح، حيث يعاني كل من أوسكار جيستاو وفيكتور باربيرا من الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود جيستاو إلى الملاعب في منتصف يناير، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وهو يشارك بالفعل في التدريبات الميدانية ويُعتبر أحد أبرز المهاجمين الشباب الواعدين في أكاديمية لاماسيا.

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم

