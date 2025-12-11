المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

طارق يحيى: الأهلي طلب مليون و800 ألف دولار لإعارة أفشة لأهلي بنغازي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:38 م 11/12/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة - لاعب الأهلي

كشف طارق يحيى، المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي الليبي، سبب فشل فريقه التعاقد مع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، في الفترة الماضية.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "عُرض محمد مجدي أفشة على المدرب طارق مصطفى لكن المطلوب فيه كان مبلغا كبيرًا".

وأضاف المدير الرياضي لأهلي بنغازي: "وصل المبلغ المطلوب من الأهلي كما نقلت لي المعلومة، إلى مليون و800 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة عام فقط".

وأنهى: "وجهة نظر طارق مصطفى الفنية أن أفشة لاعب جيد بكل تأكيد، لكن لو عُرض علينا على سبيل الإعارة بحوالي 250 ألف دولار لوافقنا".

ويملك النادي الأهلي عددًا مناسبًا في مركز صناع اللعب في الوقت الحالي، إذ يتواجد الثنائي إمام عاشور والتونسي محمد علي بن رمضان، وهو ما جعل مشاركة أفشة في المباريات قليلة نسبيًا.

وشارك صاحب الـ 29 عامًا مع الأهلي في الموسم الحالي في 6 مواجهات فقط بواقع 150 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

كما كان أفشة بين لاعبي منتخب مصر الثاني الذين شاركوا في بطولة كأس العرب المقامة في قطر حاليًا، وودع المنتخب الوطني البطولة من دور المجموعات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي طارق يحيى أهلي بنغازي طارق مصطفى محمد مجدي أفشة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg