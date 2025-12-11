كشف طارق يحيى، المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي الليبي، سبب فشل فريقه التعاقد مع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، في الفترة الماضية.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "عُرض محمد مجدي أفشة على المدرب طارق مصطفى لكن المطلوب فيه كان مبلغا كبيرًا".

وأضاف المدير الرياضي لأهلي بنغازي: "وصل المبلغ المطلوب من الأهلي كما نقلت لي المعلومة، إلى مليون و800 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة عام فقط".

وأنهى: "وجهة نظر طارق مصطفى الفنية أن أفشة لاعب جيد بكل تأكيد، لكن لو عُرض علينا على سبيل الإعارة بحوالي 250 ألف دولار لوافقنا".

ويملك النادي الأهلي عددًا مناسبًا في مركز صناع اللعب في الوقت الحالي، إذ يتواجد الثنائي إمام عاشور والتونسي محمد علي بن رمضان، وهو ما جعل مشاركة أفشة في المباريات قليلة نسبيًا.

وشارك صاحب الـ 29 عامًا مع الأهلي في الموسم الحالي في 6 مواجهات فقط بواقع 150 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

كما كان أفشة بين لاعبي منتخب مصر الثاني الذين شاركوا في بطولة كأس العرب المقامة في قطر حاليًا، وودع المنتخب الوطني البطولة من دور المجموعات.