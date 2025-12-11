تقارير: جيرونا يدرس ضم مصطفى شوبير في يناير

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي جيرونا، بالتعاقد مع الحارس المصري مصطفى شوبير، نجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأكد الصحفي ماتيو موريتو عبر راديو ماركا، أن جيرونا يدرس ضم حارس مرمى جديد، خاصة مع اقتراب رحيل الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش في شهر يناير.

وكان جيرونا قد ضم ليفاكوفيتش في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من فنربخشة التركي، حتى نهاية الموسم، لكنه قد يعود لفريقه سريعًا، بسبب عدم مشاركته مع الفريق حتى الآن.

وأوضح أن الفريق الإسباني يفاضل بين الثنائي مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، ودييجو كوندي حارس فريق فياريال.

ولعب مصطفى شوبير 6 مباريات مع النادي الأهلي هذا الموسم، استقبل خلالها 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وشارك مصطفى شوبير مع منتخب مصر الأول، في كأس العين الودية، حيث قاد الفراعنة للانتصار على كاب فيردي، بعد تألقه في ركلات الترجيح.

ويعتمد نادي جيرونا على الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا بصورة أساسية، حيث لعب 15 مباراة في مختلف المسابقات، لكن شباكه استقبلت 25 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات فقط.