أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء جذب الجماهير بتصريحاته عن تغيير الصورة الذهنية للنادي خلال فترة الانتخابات، لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع.

وقال أحمد عبدون مقدم برنامج ماتش بوكس عبر موقع يلا كورة: "شعرت بالخوف كأهلاوي عندما رأيت مجلس الكابتن حسين لبيب خلال فترة الانتخابات في نادي الزمالك، لأنني وجدت أسماء رجال أعمال أقوياء مثل هاني شكري وهاني برزي، سيصنعون شكلًا جديدًا للزمالك".

ورد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق خلال حلوله ضيفًا على برنامج ماتش بوكس على موقع يلا كورة: "كان شكلهم حلو، وأكثر ما جذب انتباه الجماهير هي البدل الشيك، بالإضافة إلى التصريحات".

وأضاف: "جمهور نادي الزمالك كان يأمل في أن يتواجد الفريق على منصات التتويج لفترة زمنية طويلة، الجماهير كانت متشوقة لحدوث ذلك، لأن الفريق لم يكن لديه القدرة للفوز بالألقاب لخمس أو ست سنوات على التوالي".

وأتم حديثه ساخرًا: "التصريحات كانت عن تغيير الصورة الذهنية والعمل بصورة مؤسسية، وسيتم نقل النادي نقلة كونية، لكن على طاولة الاجتماعات وجدنا مجرد (أطباق مهلبية)".

لمشاهدة تصريحات تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق من خلال الفيديو التالي: