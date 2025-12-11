انتقد ميجيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا الإسباني دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى فريقه، في ظل وجود اهتمام من النادي نفسه بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي، حسب التقارير الصحفية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن مصطفى شوبير من بين المرشحين للانتقال إلى جيرونا الإسباني، في الشتاء المقبل، في ظل بحث النادي عن تدعيم حراسة مرماه.

وقال ميجيل سانشيز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم، ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم أختبئ أبدًا، ودائمًا ما أتحدث مع الصحافة بشكل طبيعي. هذه ليست قرارات فنية، وعندما يكتب أحدهم شيئًا وهو يعلم أنه كذب فهذا غير مقبول".

وأضاف: "وصل ليفاكوفيتش، وأول ما فعلته هو أن تحدثت معه، وأريته مقطع فيديو يوضح كل ما أحتاجه منه في الهجوم والدفاع كحارس مرمى.. هو لا يتحدث لا الإسبانية ولا الكتالونية، ويحتاج إلى فترة تأقلم، ويجب أن يبدأ المنافسة على مركزه".

وتابع: "ليفاكوفيتش حارس جيد بالتأكيد، لكن لا يمكنه تجاوز مسألة التأقلم، وخاصة عندما يكون ذلك في منتصف الموسم، فالأمر يصبح معقدًا".

وأكمل: "ليفاكوفيتش لديه جدول زمني مختلف عن الفريق لأنه يحتاج إلى اللعب من أجل خوض كأس العالم، وليس من أجل جيرونا. قال لي ذلك، وكان صريحًا. وأنا أيضًا صريح".

وتابع: "لقد قال لي إنه يريد اللعب في مكان آخر لأنه كان يلعب سابقًا مع فنربخشة، وعدم مشاركته في بطولة كأس ملك إسبانيا لم يكن قرارًا فنيًا".

وأكمل: "لا أحب كشف المحادثات الخاصة، لكن في بعض الأحيان الأمر يثير غضبي. لدي حارس جاهز، وجازانيجا لعب مباراة الكأس وهو مصاب بالإنفلونزا، ولكن في النهاية اللوم يقع عليّ".

وواصل: "ليفاكوفيتش يريد المغادرة، ولا يرغب باللعب هنا، وأولويته هي كأس العالم.. كان على جازانيجا أن يلعب لأن ليفاكوفيتش لا يريد اللعب في المباراة.. أنا غاضب جدًا من هذا الوضع".

وأتم ميجيل سانشيز تصريحاته قائلًا: "ماذا إذا حدث شيء لجازانيجا، ماذا سنفعل؟ أتمنى ألا يحدث ذلك من أجل مصلحتنا، فهو يقدم أداءً جيدًا منذ ثلاث سنوات، رغم بعض الأخطاء، لكن التزامه لا شك فيه، وفي سوق الانتقالات الشتوية يجب أن نجد حلاً، لكن إلى أن نصل لتلك الفترة فنحن نواجه مشكلة".