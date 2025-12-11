المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

هل يكون شوبير البديل؟ مدرب جيرونا يهاجم حارس مرماه أمام الإعلام

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:50 م 11/12/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير ودومينيك ليفاكوفيتش

انتقد ميجيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا الإسباني دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى فريقه، في ظل وجود اهتمام من النادي نفسه بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي، حسب التقارير الصحفية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن مصطفى شوبير من بين المرشحين للانتقال إلى جيرونا الإسباني، في الشتاء المقبل، في ظل بحث النادي عن تدعيم حراسة مرماه.

وقال ميجيل سانشيز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم، ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم أختبئ أبدًا، ودائمًا ما أتحدث مع الصحافة بشكل طبيعي. هذه ليست قرارات فنية، وعندما يكتب أحدهم شيئًا وهو يعلم أنه كذب فهذا غير مقبول".

وأضاف: "وصل ليفاكوفيتش، وأول ما فعلته هو أن تحدثت معه، وأريته مقطع فيديو يوضح كل ما أحتاجه منه في الهجوم والدفاع كحارس مرمى.. هو لا يتحدث لا الإسبانية ولا الكتالونية، ويحتاج إلى فترة تأقلم، ويجب أن يبدأ المنافسة على مركزه".

وتابع: "ليفاكوفيتش حارس جيد بالتأكيد، لكن لا يمكنه تجاوز مسألة التأقلم، وخاصة عندما يكون ذلك في منتصف الموسم، فالأمر يصبح معقدًا".

وأكمل: "ليفاكوفيتش لديه جدول زمني مختلف عن الفريق لأنه يحتاج إلى اللعب من أجل خوض كأس العالم، وليس من أجل جيرونا. قال لي ذلك، وكان صريحًا. وأنا أيضًا صريح".

وتابع: "لقد قال لي إنه يريد اللعب في مكان آخر لأنه كان يلعب سابقًا مع فنربخشة، وعدم مشاركته في بطولة كأس ملك إسبانيا لم يكن قرارًا فنيًا".

وأكمل: "لا أحب كشف المحادثات الخاصة، لكن في بعض الأحيان الأمر يثير غضبي. لدي حارس جاهز، وجازانيجا لعب مباراة الكأس وهو مصاب بالإنفلونزا، ولكن في النهاية اللوم يقع عليّ".

وواصل: "ليفاكوفيتش يريد المغادرة، ولا يرغب باللعب هنا، وأولويته هي كأس العالم.. كان على جازانيجا أن يلعب لأن ليفاكوفيتش لا يريد اللعب في المباراة.. أنا غاضب جدًا من هذا الوضع".

وأتم ميجيل سانشيز تصريحاته قائلًا: "ماذا إذا حدث شيء لجازانيجا، ماذا سنفعل؟ أتمنى ألا يحدث ذلك من أجل مصلحتنا، فهو يقدم أداءً جيدًا منذ ثلاث سنوات، رغم بعض الأخطاء، لكن التزامه لا شك فيه، وفي سوق الانتقالات الشتوية يجب أن نجد حلاً، لكن إلى أن نصل لتلك الفترة فنحن نواجه مشكلة".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الدوري الإسباني صفقات الأهلي جيرونا مصطفى شوبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg