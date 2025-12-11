المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
حمزة عبد الكريم: اهتمام الأندية الخارجية؟ ليس غريبًا على الأهلي ولاعبيه

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:47 م 11/12/2025 تعديل في 11:39 م
حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم - لاعب الأهلي

أكد حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي، أن الاهتمام من الأندية الخارجية يمنحه الدفعة المعنوية ليستمر فيما يقدمه، مشيرا إلى أن الاهتمام بالأهلي ولاعبيه ليس أمرا غريبًا.

ويرتبط اسم حمزة عبد الكريم بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني وذلك بعدما أظهر مستويات مميزة في بطولة كأس العالم للناشئين.

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات عبر المركز الإعلامي للأهلي: "الاهتمام يمنح أي لاعب الدفعة المعنوية، ومن المفترض أن تكون الأضواء على لاعبي الأهلي دائمًا وهذا الأمر ليس جديدا على الأهلي".

وأضاف: "اللاعب أيا كان صغيرًا أو كبيرًا من المفترض أن يعتاد على الاهتمام منذ بداية مشواره مع الأهلي".

وأكمل لاعب الأهلي: "أتعامل مع الضغوط بأني أحاول ألا أركز مع ما يقال وأركز فقط داخل الملعب".

وواصل: "الاهتمام بلاعبي الأهلي ليس جديدًا وأن يتحدث الإعلام عنهم هذا ليس غريبًا على الأهلي ويمنحنا الدفعة المعنوية، وهذا ما يحدث حاليا معي، وأحاول فقط أن أظهر كل ما لدي وأتشرف بتمثيل الأهلي".

وتابع عبد الكريم: "اهتمام الأندية الخارجية هذا أمر ليس غريبا على الأهلي أو كل ما ينتمي له".

ثم انتقل للحديث عن ظهوره مع منتخب الناشئين قائلًا: "توفقت في الظهور مع منتخب مصر في كأس العالم للناشئين أو مع الأهلي في دوري الأبطال وبطولة الدوري في الموسم الماضي وهذا يدفعني لأبذل أقصى جهد لي".

قبل أن يشدد: "تواجدي في القائمة المبدئية لمنتخب مصر شرف كبير، وأمر يمنحني الثقة والدافع لأن أكون جاهزًا في أي وقت، وأتمنى لهم التوفيق بالتأكيد".

وأنهى: "أطمح أن أستمر في بذل أقصى مجهود وأكون جاهزا لتشريف اسم الأهلي وأكون على قدر المسؤولية وتساندني جماهير الأهلي كما تفعل دائمًا".

الأهلي برشلونة الدوري المصري منتخب الناشئين حمزة عبد الكريم

