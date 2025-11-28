المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شوبير: وفد جيرونا تابع مصطفى في مباراة الأهلي والجيش الملكي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:20 م 11/12/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير - حارس مرمى الأهلي

أكد أحمد شوبير، والد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي أن هناك عدد من الأندية الأوروبية المهتمة بالتعاقد مع الأخير، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في الساعات القليلة الماضية إلى دخول مصطفى شوبير قائمة المرشحين للانتقال إلى صفوف جيرونا الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الناظر على قناة النهار: "المعلومة الأولى التي لدي أن مصطفى شوبير لديه وكيل أعمال إسباني، وهو من اختاره، وهو من وصل إليه في مصر".

وأضاف: "هذا الوكيل جلب لمصطفى شوبير عرضًا من فالنسيا الإسباني، وجاء إلى مصر، والأهلي حينها رفض فكرة التفاوض من الأساس".

وتابع: "وكيل أعمال مصطفى شوبير جاء خصيصًا من إسبانيا، وقام بعقد جلسة مع محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، الذي قال إن فكرة التفاوض على صفقة مصطفى شوبير غير قابلة للنقاش".

وأكمل: "كيف جاء عرض جيرونا؟ في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، كان هناك وفدًا في الملعب يتابع مصطفى شوبير في المباراة، ويبدو أن التقارير كانت جيدة".

وواصل: "المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية قد ترفع من أسهم مصطفى شوبير، إن شارك، وظهر بشكل جيد، وحينها فرص احترافه في الدوري الإسباني ستكون قوية جدًا".

واستطرد: "الأهلي لم يصله عرضًا رسميًا من جيرونا، الأمر مجرد اهتمامات، وعادةً تبدأ تلك الأمور من الصحف.. هناك اهتمام بمصطفى شوبير من أندية أخرى، ولكن اللاعب حدد موقفه بعدم اللعب في أي دوري درجة ثانية".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير لاعبًا في الأهلي، وما يراه الأهلي هو ما سيحدث، إذا جاء عرضًا جيدًا ويليق بالأهلي، والنادي وافق، سينتقل لناديه الجديد، وإذا النادي الأهلي رفض، فهو أهلاوي وسيستمر في النادي".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري منتخب مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية الدوري الإسباني مصطفى شوبير

