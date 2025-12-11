المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لم نتواصل مع الأهلي".. طارق يحيى يكشف حقيقة عرض أهلي بنغازي لضم أفشة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:28 م 11/12/2025
محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي

محمد مجدي أفشة - لاعب الأهلي

كشف طارق يحيى، المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي، حقيقة طلب التعاقد مع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال طارق يحيى في تصريحات عبر قناة النهار: "لم نتواصل مع الأهلي أو محمد مجدي أفشة بشكل رسمي من أجل التعاقد معه".

وأضاف: "القصة كلها أن أحد الوكلاء القريبين من أفشة تواصل معي من أجل انضمام اللاعب لأهلي بنغازي، والمدرب طارق مصطفى رحب باللاعب بكل تأكيد".

وأوضح: "وعند التحدث عن المقابل المادي كان الرد بإمكانية ضمه بمبلغ مالي يتراوح بين مليون 500 إلى مليون 800 ألف دولار، ورأينا المبلغ كبير جدًا، لذا أغلقت الفكرة تمامًا".

وأنهى طارق يحيى: "في الانتقالات القادمة إذا أراد طارق مصطفى التعاقد مع أفشة سنتواصل مع نادي الأهلي مباشرة دون التوجه لوكلاء اللاعبين".

ويملك النادي الأهلي عددًا مناسبًا في مركز صناع اللعب في الوقت الحالي، إذ يتواجد الثنائي إمام عاشور والتونسي محمد علي بن رمضان، وهو ما جعل مشاركة أفشة في المباريات قليلة نسبيًا.

وشارك صاحب الـ 29 عامًا مع الأهلي في الموسم الحالي في 6 مواجهات فقط بواقع 150 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

كما كان أفشة بين لاعبي منتخب مصر الثاني الذين شاركوا في بطولة كأس العرب المقامة في قطر حاليًا، وودع المنتخب الوطني البطولة من دور المجموعات.

الأهلي طارق يحيى أهلي بنغازي محمد مجدي أفشة

