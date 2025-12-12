كشفت تقارير صحفية خارجية عن مستجدات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن الأهلي لن يُسهّل الأمور على برشلونة في ضم حمزة عبد الكريم، مُشيرًا إلى أن البلوجرانا قدّم عرضًا رسميًا، في الأيام الماضية.

وذكر التقرير: "يحتاج برشلونة إلى مهاجم في أسرع وقت ممكن، وقد بدأ العمل على ذلك، نظرًا للإصابات طويلة الأمد التي تعرّض لها فيتور باربيرا وأوسكار جيستاو، لاعبا فريق الشباب".

وأشار إلى أنه بعد أسابيع من مراقبة السوق، وقع الاختيار على المهاجم المصري، حيث قام برشلونة بإرسال عرض رسمي إلى النادي المصري لضمه، مقترحًا إعارته مع خيار الشراء. إلا أن الأهلي لن يُسهّل الأمور في الصفقة.

وأضافت صحيفة سبورت الكتالونية: "يرغب الأهلي في الاحتفاظ بنجمه، إذ يؤكد مسؤولوه وصول العرض الرسمي من برشلونة، لكنهم تلقوا أيضًا عروضًا أخرى أكثر ربحية".

وتابعت: "إلى جانب برشلونة، أبدى كل من سبورتينج لشبونة البرتغالي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب الشاب".

وأكد التقرير أن مسئولي الأهلي يؤكدون أيضًا أنهم ليسوا بحاجة لبيع عبد الكريم في الوقت الحالي، لذا سيحاولون الاحتفاظ بالموهبة، التي يعتبرونها حاليًا الأفضل في مصر، وأحد أبرز المواهب الأفريقية، إلا أنه يُقرّون أيضًا بأنهم لا يملكون جميع الخيارات، إذ لم يتبقَّ في عقد اللاعب سوى 18 شهرًا، وقد يرحل المهاجم مجانًا بعد عام ونصف.

أما على صعيد اللاعب نفسه، فقد أوضحت الصحيفة أن رغبة حمزة عبد الكريم الأساسية هي الانتقال إلى صفوف برشلونة، حيث حسم أمره في هذا الملف، ويريد اتخاذ تلك الخطوة.

وأتمت الصحيفة: "النادي المصري، حتى اليوم، يرفض تمامًا بيع حمزة عبد الكريم، لذا سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف ستتطور المفاوضات في الأيام المقبلة، وسيكون من المهم للغاية معرفة ما إذا كان برشلونة سيرسل عرضًا ثانيًا يُظهر اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع الموهبة المصرية، أو ما إذا كانوا سيختارون خيارًا آخر".