المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

راحة و3 إصابات وصفقة تاريخية.. ما حدث خلال 14 يوما في الأهلي؟

رائد سمير

كتب - رائد سمير

01:10 م 12/12/2025 تعديل في 01:30 م
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

تستعد جماهير النادي الأهلي لرؤية فريقها من جديد، وذلك بعد غياب أسبوعين، منذ أخر مباراة خاضها الأحمر، والتي كانت أمام الجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، المعروفة باسم كأس رابطة الأندية.

ولأول مرة، سيخوض الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بعدد كبير من نجومه الأساسيين، حيث يتواجد في قائمة الفريق بعض الأسماء البارزة، مثل أشرف داري، وحسين الشحات، وأليو ديانج.

وشهد أخر أسبوعين، خلال فترة ابتعاد الأهلي عن الملاعب، العديد من الأمور داخل أروقة النادي، من بينها أنباء سارة، وأخرى مثلت ضربات للجهاز الفني بقيادة، ييس توروب.

راحة.. ورحلة دنماركية

عقب نهاية مباراة الأهلي والجيش الملكي، وتوجه بعثة الأحمر إلى القاهرة مباشرةً، قرر ييس توروب، المدير الفني للفريق منح جميع اللاعبين راحة 5 أيام من التدريبات.

واستغل توروب وجهازه المعاون فترة الراحة، للسفر إلى بلاده، الدنمارك، قبل أن يعود في الموعد المُحدد، لقيادة تدريبات الأحمر من جديد، للاستعداد للمرحلة المقبلة.

توروب قرر أيضًا منح نفس فترة الراحة للاعبين العائدين من معسكر منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، بعد الخروج من دور المجموعات، وهم، محمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد، وياسين مرعي، ومحمد شريف.

3 إصابات

وعقب نهاية مباراة الأهلي والجيش الملكي، أعلن النادي الأهلي إصابة أشرف بنشرقي، لاعب الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية، مما جعله يخرج من حسابات منتخب المغرب الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ومثلما أبعد الأهلي أشرف بنشرقي عن كأس العرب، تسببت تلك البطولة في إبعاد ثنائي عن الأحمر، هما كريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة، وذلك خلال مشاركتهما مع منتخب مصر الثاني.

وأعلن النادي الأهلي تعرض كريم فؤاد، الظهير الأيمن والأيسر للفريق لإصابة مزدوجة، عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وجزع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر الثاني، بقيادة المدرب، حلمي طولان.

كما أعلن الأهلي إصابة محمد مجدي أفشة في عضلة السمانة، دون تحديد طبيعة الإصابة، أو فترة ابتعاده عن الملاعب، إلا أنه من غير المتوقع عودته قبل أسبوعين على أقل تقدير.

عودة المصابين

إلى ذلك، عاد إلى صفوف الأهلي 3 لاعبين مصابين، ويأتي على رأسهم حسين الشحات، الذي تعرض لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته في مباراة كهرباء الإسماعيلية قبل عدة أسابيع.

وتعافى حسين الشحات من الإصابة، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد، إذ يستعد لخوض أول مباراة له تحت قيادة ييس توروب.

كما أعلن الأهلي أيضًا تعافي الثنائي الشاب، محمد عبد الله، وأحمد عابدين، من الإصابات التي تعرضا لها، فيما قرر توروب ضمهما لقائمة مباراة اليوم أمام إنبي.

صفقة تاريخية

ويعد الأمر الأبرز الذي شهدته الساحة الكروية داخل الأهلي خلال الأسبوعين الماضيين، كان الصفقة التاريخية المحتملة بانتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية على مدار الأسبوعين الماضيين تأكيدات تفيد باهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر في بطولة كأس العالم للناشئين الماضية.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية صباح اليوم، الجمعة، أن نادي برشلونة أرسل عرضًا رسميًا للأهلي، للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، إلا أن الأحمر يفاضل بين عروض أوروبية أخرى للاعب، مثل سبورتنج لشبونة البرتغالي، وليون الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي برشلونة صفقات الأهلي أشرف بن شرقي حمزة عبد الكريم ييس توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg