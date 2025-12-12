تستعد جماهير النادي الأهلي لرؤية فريقها من جديد، وذلك بعد غياب أسبوعين، منذ أخر مباراة خاضها الأحمر، والتي كانت أمام الجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، المعروفة باسم كأس رابطة الأندية.

ولأول مرة، سيخوض الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بعدد كبير من نجومه الأساسيين، حيث يتواجد في قائمة الفريق بعض الأسماء البارزة، مثل أشرف داري، وحسين الشحات، وأليو ديانج.

وشهد أخر أسبوعين، خلال فترة ابتعاد الأهلي عن الملاعب، العديد من الأمور داخل أروقة النادي، من بينها أنباء سارة، وأخرى مثلت ضربات للجهاز الفني بقيادة، ييس توروب.

راحة.. ورحلة دنماركية

عقب نهاية مباراة الأهلي والجيش الملكي، وتوجه بعثة الأحمر إلى القاهرة مباشرةً، قرر ييس توروب، المدير الفني للفريق منح جميع اللاعبين راحة 5 أيام من التدريبات.

واستغل توروب وجهازه المعاون فترة الراحة، للسفر إلى بلاده، الدنمارك، قبل أن يعود في الموعد المُحدد، لقيادة تدريبات الأحمر من جديد، للاستعداد للمرحلة المقبلة.

توروب قرر أيضًا منح نفس فترة الراحة للاعبين العائدين من معسكر منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، بعد الخروج من دور المجموعات، وهم، محمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد، وياسين مرعي، ومحمد شريف.

3 إصابات

وعقب نهاية مباراة الأهلي والجيش الملكي، أعلن النادي الأهلي إصابة أشرف بنشرقي، لاعب الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية، مما جعله يخرج من حسابات منتخب المغرب الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ومثلما أبعد الأهلي أشرف بنشرقي عن كأس العرب، تسببت تلك البطولة في إبعاد ثنائي عن الأحمر، هما كريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة، وذلك خلال مشاركتهما مع منتخب مصر الثاني.

وأعلن النادي الأهلي تعرض كريم فؤاد، الظهير الأيمن والأيسر للفريق لإصابة مزدوجة، عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، وجزع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر الثاني، بقيادة المدرب، حلمي طولان.

كما أعلن الأهلي إصابة محمد مجدي أفشة في عضلة السمانة، دون تحديد طبيعة الإصابة، أو فترة ابتعاده عن الملاعب، إلا أنه من غير المتوقع عودته قبل أسبوعين على أقل تقدير.

عودة المصابين

إلى ذلك، عاد إلى صفوف الأهلي 3 لاعبين مصابين، ويأتي على رأسهم حسين الشحات، الذي تعرض لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته في مباراة كهرباء الإسماعيلية قبل عدة أسابيع.

وتعافى حسين الشحات من الإصابة، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد، إذ يستعد لخوض أول مباراة له تحت قيادة ييس توروب.

كما أعلن الأهلي أيضًا تعافي الثنائي الشاب، محمد عبد الله، وأحمد عابدين، من الإصابات التي تعرضا لها، فيما قرر توروب ضمهما لقائمة مباراة اليوم أمام إنبي.

صفقة تاريخية

ويعد الأمر الأبرز الذي شهدته الساحة الكروية داخل الأهلي خلال الأسبوعين الماضيين، كان الصفقة التاريخية المحتملة بانتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية على مدار الأسبوعين الماضيين تأكيدات تفيد باهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر في بطولة كأس العالم للناشئين الماضية.

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية صباح اليوم، الجمعة، أن نادي برشلونة أرسل عرضًا رسميًا للأهلي، للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، إلا أن الأحمر يفاضل بين عروض أوروبية أخرى للاعب، مثل سبورتنج لشبونة البرتغالي، وليون الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني.