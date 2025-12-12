المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحمد سليمان يكشف موقف بنتايك مع الزمالك.. ويوجه رسالة لجون إدوارد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:55 م 12/12/2025
محمود بنتايك

محمود بنتايك - الزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف الظهير المغربي محمود بنتايك من البقاء في صفوف القلعة البيضاء.

وكان بنتايك أرسل إنذارًا بفسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

واحتفل أحمد سليمان منذ أيام بخطوبة ابنته من محمود بنتايك.

مصدر ليلا كورة: بنتايك يضع شروطًا قبل العدول عن قرار شكوى الزمالك

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "يجب أن تفصلوا الأمور الشخصية بشأن خطوبة ابنتي من بنتايك وموقفه من البقاء مع الزمالك".

وبسؤاله عن هل سيبقى بنتايك في الزمالك؟، رد، قائلًا: "إن شاء الله.. قولوا يارب وجميع الأزمات إن شاء الله سيتم حلها، ملف بنتايك ليس معي وهناك إدارة كرة هي المسؤولة".

وتابع: "جون إدوارد (المدير الرياضي) لا يتحدث كثيرا وهذه ميزة وعيب، ويمكنه الحديث في الوقت الحالي في ظل فترة التوقف وعدم وجود مباريات، لكي يوضح للناس ما يحدث".

 

أحمد سليمان كأس الرابطة بنتايك مباريات الزمالك مباراة الزمالك القادمة

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

