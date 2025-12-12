كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف الظهير المغربي محمود بنتايك من البقاء في صفوف القلعة البيضاء.

وكان بنتايك أرسل إنذارًا بفسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

واحتفل أحمد سليمان منذ أيام بخطوبة ابنته من محمود بنتايك.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "يجب أن تفصلوا الأمور الشخصية بشأن خطوبة ابنتي من بنتايك وموقفه من البقاء مع الزمالك".

وبسؤاله عن هل سيبقى بنتايك في الزمالك؟، رد، قائلًا: "إن شاء الله.. قولوا يارب وجميع الأزمات إن شاء الله سيتم حلها، ملف بنتايك ليس معي وهناك إدارة كرة هي المسؤولة".

وتابع: "جون إدوارد (المدير الرياضي) لا يتحدث كثيرا وهذه ميزة وعيب، ويمكنه الحديث في الوقت الحالي في ظل فترة التوقف وعدم وجود مباريات، لكي يوضح للناس ما يحدث".