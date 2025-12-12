كشف تامر عبد الحميد، نجم فريق الزمالك السابق، سبب انتقاده المستمر لإدارة "القلعة البيضاء" برئاسة حسين لبيب، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث يظهر دائمًا معترضًا على سياسة الإدارة.

وظهر تامر عبد الحميد عبر برنامج "ماتش بوكس"، المذاع عبر موقع "يلا كورة"، ليتحدث عن العديد من النقاط التي تتعلق بنادي الزمالك.

وخلال حديثه، كشف نجم الزمالك السابق سر هجومه المستمر على إدارة "القلعة البيضاء"، الأمر الذي أدى إلى قيام مجلس الإدارة بشطبه من العضوية.

لمشاهدة تصريحات تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، من خلال الفيديو التالي: