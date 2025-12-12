المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تامر عبد الحميد: حسين لبيب ينافس على لقب نادي القرن في إيقاف القيد (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:26 م 12/12/2025
تامر عبد الحميد

تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق

هاجم تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء ومجلس إدارة ناديه، بسبب سلسلة الإيقافات التي تعرّض لها النادي على خلفية أزمة المستحقات المالية المتأخرة سواء للاعبين أو المدربين.

وقام أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة من صفوف نادي الزمالك بإرسال إنذارات للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة، مثل المغربي محمود بن تايك، والبرازيلي خوان بيزيرا، والأنجولي شيكو بانزا.

وبخلاف ذلك، قام الثنائي المغربي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ العقد من طرف واحد نظرًا لعدم حصولهما على المستحقات المالية المتأخرة.

وجاءت تصريحات تامر عبد الحميد عبر برنامج "ماتش بوكس" والمذاع عبر موقع "يلا كورة".

لمشاهدة تصريحات تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، من خلال الفيديو التالي:

الزمالك الدوري المصري تامر عبد الحميد حسين لبيب

