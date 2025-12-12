المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

الجمل: إنبي نجح في تحييد خطورة الأهلي.. ولدينا خطط مستقبلية تخص الناشئين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:37 م 12/12/2025
حمزة الجمل

حمزة الجمل المدير الفني لإنبي

أشاد حمزة الجمل، المدير الفني لإنبي، بأداء لاعبيه بعد الفوز على النادي الأهلي في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة لموسم 2025-2026، مؤكدًا أن الفريق نجح في "تحييد أي بناء أو أي تحرك لفرص الأهلي".

إنبي يخطط لتطوير ناشئيه تحت قيادة حمزة الجمل

وأضاف الجمل في تصريحاته عقب المباراة: "لاعبونا قدموا شوطًا أولًا جيدًا، ولوحظ تراجع بسيط لكننا حافظنا على التماسك، دفعنا ببعض اللاعبين الصغار ونجحنا في تطبيق ضغط عكسي مع أفضلية استحواذ على الكرة، والجميع بذل جهدًا كبيرًا، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة".

وتابع: "لدينا خطط مستقبلية فيما يخص تطوير الناشئين، وسيكون لهم دور أكبر في قادم المباريات".

يذكر أن الأهلي سقط أمام إنبي في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس الرابطة المصرية المحترفة، في مفاجأة فنية أثارت اهتمام الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في الدور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، المقرر إقامتها يوم 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري النادي الأهلي إنبي حمزة الجمل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg