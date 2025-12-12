أشاد حمزة الجمل، المدير الفني لإنبي، بأداء لاعبيه بعد الفوز على النادي الأهلي في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة لموسم 2025-2026، مؤكدًا أن الفريق نجح في "تحييد أي بناء أو أي تحرك لفرص الأهلي".

إنبي يخطط لتطوير ناشئيه تحت قيادة حمزة الجمل

وأضاف الجمل في تصريحاته عقب المباراة: "لاعبونا قدموا شوطًا أولًا جيدًا، ولوحظ تراجع بسيط لكننا حافظنا على التماسك، دفعنا ببعض اللاعبين الصغار ونجحنا في تطبيق ضغط عكسي مع أفضلية استحواذ على الكرة، والجميع بذل جهدًا كبيرًا، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة".

وتابع: "لدينا خطط مستقبلية فيما يخص تطوير الناشئين، وسيكون لهم دور أكبر في قادم المباريات".

يذكر أن الأهلي سقط أمام إنبي في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس الرابطة المصرية المحترفة، في مفاجأة فنية أثارت اهتمام الجماهير.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في الدور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026، المقرر إقامتها يوم 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.