أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تسعى للجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل لحل أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وقال نصر عبر قناة "إم بي سي مصر": "سنلجأ للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التدخل لحل أزمة أرض النادي لأن المشكلة أكبر من مجلس إدارة النادي أو أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف: "الموضوع أصبح مرتبطا بمستقبل 40 أو 50 مليون مشجع زملكاوي".

وأوضح: "نحن على استعداد لتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة ورموز نادي الزمالك لمقابلة الرئيس السيسي لكي نوضح له الأمر وحجم المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الزمالك".

وواصل: "سنرسل خطابا رسميا إلى رئاسة الجمهورية لطلب توضيح أبعاد أزمة الزمالك بالكامل وليس الأرض فقط".

واستمر: "لجأنا للقضاء وكل الوزارات ووسائل الإعلام لكي نوضح أن الأمر لا يقتصر على أزمة الأرض فقط بل الموضوع أكبر من ذلك، وواضح أن التقارير التي تتناول هذا الأمر مجتزأة وليست واضحة بشكل كامل".

وأتم: "الحصول على أرض بديلة لا يحل المشكلة، والآن أصبحنا مطالبين بسداد ديون لمقاولين يتواصلون معي يوميا للسؤال عن أموالهم".