المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"اتفاق حُسم".. يلا كورة يكشف تطورات تمديد عقود الشحات وديانج وعبد القادر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:57 م 13/12/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يعمل النادي الأهلي على ملف تمديد عقود لاعبيه، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق مطلع شهر يناير لعام 2026.

الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، كان يستهدف إنهاء ملف تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، بنهاية الموسم الجاري، مع ملف التدعيمات المحتملة في ميركاتو يناير.

عقود ثلاثي الأهلي

وكشف مصدر ليلا كورة، الوضع الحالي في ملف تمديد عقود الثلاثي، المالي أليو ديانج، حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

حيث أوضح أن الأهلي قد عرضًا للاعبه المالي لتمديد التعاقد مقابل مليون و250 ألف دولار، ولا يزال الأمر تتم دراسته من جانب ديانج ووكيله.

بينما توصل النادي لاتفاق مع حسين الشحات، على تمديد التعاقد لمدة موسم مع إمكانية الاستمرار لموسم آخر بموافقة الطرفين.

وأخيرًا، أحمد عبد القادر الذي لا تزال المفاوضات معه جارية، حيث قدم له الأهلي عرضًا مقابل 17 مليونًا تشمل الإعلانات، بينما طلب اللاعب 30 مليونًا، وتظل المفاوضات قائمة بين الطرفين.

وكان الأهلي قد تعثر أمام إنبي (0-1) أمس الجمعة، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي أحمد عبد القادر أليو ديانج حسين الشحات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg