يعمل النادي الأهلي على ملف تمديد عقود لاعبيه، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق مطلع شهر يناير لعام 2026.

الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، كان يستهدف إنهاء ملف تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، بنهاية الموسم الجاري، مع ملف التدعيمات المحتملة في ميركاتو يناير.

عقود ثلاثي الأهلي

وكشف مصدر ليلا كورة، الوضع الحالي في ملف تمديد عقود الثلاثي، المالي أليو ديانج، حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

حيث أوضح أن الأهلي قد عرضًا للاعبه المالي لتمديد التعاقد مقابل مليون و250 ألف دولار، ولا يزال الأمر تتم دراسته من جانب ديانج ووكيله.

بينما توصل النادي لاتفاق مع حسين الشحات، على تمديد التعاقد لمدة موسم مع إمكانية الاستمرار لموسم آخر بموافقة الطرفين.

وأخيرًا، أحمد عبد القادر الذي لا تزال المفاوضات معه جارية، حيث قدم له الأهلي عرضًا مقابل 17 مليونًا تشمل الإعلانات، بينما طلب اللاعب 30 مليونًا، وتظل المفاوضات قائمة بين الطرفين.

