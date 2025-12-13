كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الوضع الحالي للعمل على إنهاء إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير مطلع عام 2026.

الزمالك يُعاقب حاليًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بالمنع من القيد، على هامش 6 قضايا مختلفة، تتراوح عقوباتها بين الإيقاف 3 فترات قيد أو الإيقاف حتى إنهاء الأزمة.

أزمة إيقاف قيد الزمالك

وفي هذا السياق أوضح مصدر بالزمالك في تصريحات ليلا كورة، أن النادي يعمل حاليًا على توفير الأموال اللازمة لإنهاء القضايا المرفوعة ضده، ورفع إيقاف القيد قبل انتقالات يناير.

حيث أوضح المصدر أن الزمالك يعمل على توفير الأموال من خلال 3 مصادر مختلفة، وهي: رجال أعمال، راعٍ جديدٍ، وأبلكيشن للنادي سيتم.

وتابع المصدر فيما يخص قضية فرجاني ساسي تحديدًا، أن الزمالك يمكنه الذهاب إلى المحكمة الفيدرالية، بحثًا عن رفع العقوبة بشكل مؤقت من قائمة الإيقاف عن القيد، لحين الفصل النهائي فيها.

وأشار المصدر في ختام تصريحاته إلى أن الزمالك يستهدف ضم 3 صفقات على الأقل خلال الانتقالات الشتوية، على رأسهم حامد حمدان لاعب بتروجيت.