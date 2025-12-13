المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

إجراء لتأجيل قضية ساسي.. مصدر بالزمالك ليلا كورة: 3 مصادر لأموال إنهاء أزمة القيد.. ونستهدف ضم حمدان

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:42 م 13/12/2025 تعديل في 03:18 م
شعار الزمالك

شعار نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الوضع الحالي للعمل على إنهاء إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير مطلع عام 2026.

الزمالك يُعاقب حاليًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بالمنع من القيد، على هامش 6 قضايا مختلفة، تتراوح عقوباتها بين الإيقاف 3 فترات قيد أو الإيقاف حتى إنهاء الأزمة.

أزمة إيقاف قيد الزمالك

وفي هذا السياق أوضح مصدر بالزمالك في تصريحات ليلا كورة، أن النادي يعمل حاليًا على توفير الأموال اللازمة لإنهاء القضايا المرفوعة ضده، ورفع إيقاف القيد قبل انتقالات يناير.

حيث أوضح المصدر أن الزمالك يعمل على توفير الأموال من خلال 3 مصادر مختلفة، وهي: رجال أعمال، راعٍ جديدٍ، وأبلكيشن للنادي سيتم.

وتابع المصدر فيما يخص قضية فرجاني ساسي تحديدًا، أن الزمالك يمكنه الذهاب إلى المحكمة الفيدرالية، بحثًا عن رفع العقوبة بشكل مؤقت من قائمة الإيقاف عن القيد، لحين الفصل النهائي فيها.

مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة هي الحلقة الأكبر في إجمالي الأموال المطالب الزمالك بسدادها لإنهاء أزمة القيد.. طالع من هنا تفاصيل قضايا الزمالك والغرامات المالية كاملة

وأشار المصدر في ختام تصريحاته إلى أن الزمالك يستهدف ضم 3 صفقات على الأقل خلال الانتقالات الشتوية، على رأسهم حامد حمدان لاعب بتروجيت.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري إيقاف قيد الزمالك صفقات الزمالك الانتقالات الشتوية فرجاني ساسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg