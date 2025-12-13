أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن أشرف بنشرقي، لاعب الأحمر هو من قام بتطوير مستواه في الفترة الماضية.

وقال ييس توروب في تصريحات لقناة أون سبورت: "تطور مستوى أشرف بنشرقي؟ الفضل يعود إليه، أنا كمدرب يجب أن أتعلم، وأعرف شخصية كل لاعب".

وأضاف المدرب الدنماركي: "لقد تحدثت مع كل لاعب كي أعرف كيف أساعدهم، وأتعامل مع كل لاعب بالأسلوب الذي يليق به.. قمت بتجريب أشرف بنشرقي في اليمين واليسار، وفي بعض المهام المختلفة، ولقد تطور كثيرًا في الأسابيع الماضية".

وعن المنافسة بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، قال توروب: "هذه رياضة جماعية، والجميع يتحدث عن أفراد.. لدي حارسان دوليان، وبينهما منافسة كبيرة، وهذا شيء أحبه، وعلى الجميع أن يبذل كل ما في وسعه ليلعب في كل أسبوع".

وتابع: "الحارس الأساسي للأهلي؟ أنا لست هنا لكي أصنف الحراس، كل ما لدي لأقوله إن لدي حراس جيدين، وأنا أحتاج لجميع الحراس، وأريدهم أن يتنافسوا سويًا، ثم أقرر من يشارك".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "أنا أنظر لأداء الفريق، واللاعبين، وما هي التوليفة الأقوى لفريقي الذي يستطيع خوض المباريات.. هناك المواهب، والفنيات العالية، ودائمًا أحاول إيجاد المزيج الأمثل".