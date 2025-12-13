أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن الأحمر قد يضم بعض الصفقات الجيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ييس توروب في تصريحات لقناة أون سبورت: "انتقالات يناير؟ كمدير فني، أقول وبشكل يومي إنني أركز على المجموعة الآن، وأحرص أن يؤدي كل لاعب".

وأضاف المدرب الدنماركي: "لدي حوارات مع إدارة النادي عن المستقبل، وكيف يمكن أن يكون أقوى، وكيف نرى الفريق في المستقبل، ولكنني أركز بالأساس مع اللاعبين الحاليين في فريقي".

وتابع: "بمجرد فتح سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، سنقوم بفتح هذا الملف، وربما نتعاقد مع لاعبين أفضل حينها، ولكنني راض عن المجموعة الحالية".

وفي سياق آخر، قال توروب: "متطلبات جماهير الأهلي لا تقلقني، أنا أعرف تاريخ النادي، كانت لدي عروض أخرى، ولكنني فضلت هذا النادي، واختيار هذه الفرصة، فأنا أحب الضغوط، وأعيش معها يوميًا".

وعن مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق، قال توروب: "لن أتحدث عن مفاوضات بين أندية، دوري هو أن أجعل حمزة أفضل.. لقد عاد إلينا بعد المنتخب، وبالنسبة لي هو مستقبل النادي".

وواصل: "ما يحدده النادي في هذا الأمر، ليس من شأني، فهو قرار يُتخذ في غرف أخرى، ولكن أحد أهداف النادي هو تطوير اللاعبين".

واستطرد: "اللاعبون الشباب جزء من الفريق، ويتدربون يوميًا معنا، وأساعدهم بأكبر قدر ممكن.. الأمر بالنسبة لي لا يتعلق بالسن، بل يتعلق بالجودة، وإن كان اللاعب لديه الجودة سيحصل على الفرصة".

وعن الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، قال توروب: "الفوز على فريق الزمالك كان في غاية الأهمية، وكانت فرصة كبيرة لي أن أحصل على بطولة بعد أيام قليلة من قيادة الفريق، وأمام المنافس الأكبر، وهذا أعطانا جميعًا شعورًا عظيمًا".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "نعرف ما يعنيه هذا الفوز، وأهدينا الجماهير فوزًا أمام المنافس الأكبر، وكان شعورًا كبيرًا أن أجري في الملعب، وأشارك هذه الفرحة مع الجماهير".