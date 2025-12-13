أكد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه تابع عن قرب تاريخ النادي الكبير، مشيرًا إلى إعجابه الشديد بما قدمه المدرب البرتغالي السابق مانويل جوزيه خلال فترته مع القلعة الحمراء.

بطولات مانويل جوزيه

وقال توروب خلال استضافته على قناة "أون سبورت": "سمعت كثيرًا عن مانويل جوزيه، وكل جماهير الأهلي تتحدث عن الفترة الذهبية التي عاشها النادي تحت قيادته، كما يتحدث البعض عن بناء جيل قوي ترك بصمة كبيرة في تاريخ الفريق".

وأضاف: "الجيل الحالي يمتلك القدرة على الاستمرار لسنوات طويلة وتحقيق العديد من الإنجازات، وهو ما يمنحنا حافزًا كبيرًا للعمل".

وتابع مدرب الأهلي: "ما أستطيع أن أعد به جماهير الأهلي هو العمل الجاد وبذل أقصى ما لدي من أجل التتويج بالبطولات".

وأوضح: "إذا كانت الجماهير تطمح إلى عدد البطولات الذي حققه جوزيه، فهذا يعني أنني سأحتاج للبقاء هنا لسنوات طويلة، وأنا لا أمانع ذلك".

كيف يعيش في مصر؟

وعن حياته في مصر، قال توروب: "أصبحت معتادًا على الحياة في القاهرة، وأنا وزوجتي نحب العيش هنا، والقاهرة بدأت تسكن جوارحي".

واستكمل: "زرت الأهرامات مع زوجتي وأفراد الجهاز الفني، وشاهدت هذا الإبداع التاريخي، كما تعلمت بعض المعلومات عن مصر".

وأشار مبتسمًا: "من أولى الكلمات العربية التي تعلمتها كانت (السلام عليكم)".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لم آتِ إلى هنا لأعيش بمفردي، وعندما أذهب إلى الأسواق وأجد الناس يرغبون في التقاط الصور معي، فإن ذلك لا يزعجني بل يسعدني".